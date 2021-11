Una nueva gala de eliminación de MasterChef Celebrity 3 se desarrollará HOY, domingo 28 de noviembre, en la pantalla de Telefé. La misma comenzará a partir de las 22.00 horas y también podrá visualizarse vía streaming oificla del canal.

+ CLICK ACÁ para VER ONLINE la gala de eliminación

Esta noche se decidirá quién se va del programa. Aunque hay uno de los participantes que corre más riesgo que ningún otro. Se trata de Joaquín Levinton, quien podría convertirse en el tercer eliminado del reality.

La razón por la que el cantante es el gran favorito a abandonar el programa es que no se presentó a un programa. Según detalló el jurado, su ausencia se debió a un compromiso ya pactado hace mucho tiempo.

De todas maneras, su inasistencia no le gustó al jurado. Damián Betular fue quien se encargó de notificar que tendrá que estar en la gala de eliminación por no presentarse al programa del jueves. "Joaquín Levinton, al no presentarse este jueves, va directamente a la gala de eliminación. Veremos si zafa”, expresó Betular de forma contundente.

Esta tercera temporada del reality de cocina trae grandes participantes famosos como Paula Paretto, Tití Fernández y El Negro Enrique, quien ya fue eliminado en la gala pasada. La conducción es llevada a cabo por Santiago del Moro y los miembros del jurado son Damián Betular, Donato De Santis y Germán Martitegui.

+ Turismo social: cómo irse de vacaciones por $1200 pesos por día en Argentina

MasterChef Celebrity 3: cuáles son los días y horarios de la nueva temporada

La emisión se televisa de lunes a jueves a las 21.30 horas, mientras que la gala de eliminación tiene lugar los domingos a las 22.00.

MasterChef Celebrity 3: cuándo y a qué hora es la gala de eliminación de HOY

La primera gala de eliminación del programa será HOY domingo 21 de noviembre a partir de las 22.00 horas.

¿Quiénes son los jurados y quiénes son los participantes en MasterChef Celebrity 3?

La conducción es llevada a cabo por Santiago del Moro y los miembros del jurado son Damián Betular, Donato De Santis y Germán Martitegui.

Lista de los 15 participantes de MasterChef Celebrity 3