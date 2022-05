Morena Beltrán tomó posición en una de las polémicas más viejas de Twitter: "No les puede gustar"

¿Frío o calor? La cuestión de que prefiere cada uno sobre las condiciones climáticas es uno de los temas de conversación habituales en las redes sociales. Mucho se inclinan por lo cálido, mientras que otros apoyan el invierno y las temperaturas más bajas.

Lo cierto es que en Twitter, se han dado incluso peleas virtuales entre ambos "bandos" en reiteradas ocasiones y por eso siempre resulta ser uno de los temas que está en boca de todos en la red social del pajarito.

Esto ha tomado dimensiones que llegaron incluso a reconocidos perfiles de Twitter como por ejemplo el streamer Luquitas Rodríguez, quien se manifestó totalmente a favor del verano y del calor. Y siguiendo por esta línea, Morena Beltrán también estuvo del lado de la mecha del clima cálido.

Esta semana en Buenos Aires ingresó un clima frío en relación a los últimos días, donde se venían atravesando en el contexto de una temperatura templada que no es costumbre para esta época del año. Pero Morena no tuvo dudas y se manifestó totalmente en contra del bajón de grados. "No les puede gustar este frío. De verdad, replantéenselo", le escribió directamente a los fanáticos de esta temperatura.

Lógicamente, la periodista reavivó la disputa entre quienes prefieren el calor como ella y quienes se hallan mejor con un clima como el de este fresco lunes de mayo. Así, se hizo viral y en solo horas llegó a más de 10mil me gusta en Twitter y casi 5.000 retuits. ¿Vos de qué lado estás?