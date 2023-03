Gran Hermano 2022, el reality de la televisión argentina que es furor en la pantalla de Telefe, tuvo una nueva polémica. Un participante fue advertido en las últimas horas por parte de la producción y podría ser expulsado si vuelve a incumplir las normas.

Se trata de Rodolfo, el papá de Nacho, quien ingresó con los familiares del resto de los participantes para jugar dentro de la casa más famosa del país. Sin embargo, la producción descubrió que reveló información del afuera, algo que está prohibido, y decidieron llamarle la atención en el programa.

"Como todos saben he recibido en mi casa a la familia de los jugadores, no solo para que participen en la elección del líder de esta semana, sino también para que brinden apoyo y contención. Dicho apoyo no admite la información del afuera o algún tipo de consejo o advertencia con respecto a la estrategia a emplear por los participantes", comenzó la voz del dueño de la casa. Y agregó: "Sin embargo, Rodolfo, en una charla registrada esta mañana con algunos de los integrantes de la casa, te he visto infringir esta norma. Esto es solo una advertencia, espero que esta conducta no vuelva a repetirse, de lo contrario, tomaré medidas más severas".

Valentina, la hermana de Marcos, y Rodolfo, el papá de Nacho, deberán abandonar la casa de Gran Hermano el próximo domingo antes de la gala de eliminación.

