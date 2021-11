El ex capitán de la Selección Argentina se mostró a favor de la idea que impulsa Gianni Infantino aunque pidió "escuchar a los jugadores y entrenadores" para diagramar el calendario.

Polémica declaración de Mascherano: "Me encantaría jugar el Mundial cada dos años"

Desde hace varios meses la FIFA, con Gianni Infantino como principal vocero, viene insistiendo en modificar el calendario futbolero para realizar la Copa Mundial cada dos años en lugar de cuatro. Una idea que luego de recibir varias críticas y negativas, sumó un adepto inesperado: Javier Mascherano.

El ex jugador de River, Liverpool y Barcelona, entre otros, sorprendió a más de uno y durante una charla en la cuenta de Instagram de Rio Ferdinand le confesó a su amigo ingles que no vería mal la idea de FIFA: "Como jugador me encantaría poder jugar la Copa del Mundo cada dos años", soltó el Jefecito.

Sin embargo y pese a estar de acuerdo con esta iniciativa, Javier Mascherano acotó que se debería analizar lo que propone Arsène Wenger, autor intelectual de la idea, como también es "importante hablar con jugadores y entrenadores ya que es muy interesante poder conocer sus opiniones".

Este pensamiento de Mascherano resulta sorprendente debido a que hace unas semanas, la AFA, donde el jefecito coordina el Departamento de Metodología y desarrollo de juveniles, se expresó en contra del Mundial cada dos años.