MasterChef 2023 fue confirmado por Telefé en las redes sociales. La nueva temporada del reality de cocina no tendrá la presencia de Santiago del Moro como conductor. ¿Quién será el conductor y quiénes estarán como jueces?

¿Por qué Santiago del Moro no estará en MasterChef 2023 y quiénes serán los jueces?

La nueva temporada de MasterChef 2023 traerá novedades importantes con respecto a las ediciones pasadas del reality de cocina. La primera es que los participantes dejarán de ser famosos y la segunda gran noticia es la ausencia de Santiago del Moro como conductor.

En medio de un Gran Hermano 2022 que hace estallar las redes sociales y el rating de la pantalla de Telefé, el canal de televisión aprovechó el envión para anunciar una nueva temporada de MasterChef. La fecha todavía no fue oficializada.

Los detalles que se conocen acerca del nuevo programa de cocina es que las inscripciones ya se encuentran abiertas a todo el público y que comenzará una vez termine Gran Hermano. Lo cierto es que no se sabe con exactitud el inicio de MasterChef, aunque estiman que sería a partir de junio.

Según trascendió, Santiago del Moro no sería el conductor del reality, aunque los motivos no fueron detallados. Algunos estiman que está plenamente concentrado en Gran Hermano y no tiene tiempo para grabar otro programa.

En tanto, los famosos jueces serán los mismos que las temporadas pasadas, debido al éxito que tuvieron las últimas ediciones. De esta manera, el jurado estará conformado por: Donato de Santis, Germán Martitegui y Damián Betular.