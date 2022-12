Thiago de Gran Hermano ganó la prueba que le puso la producción a los participantes el martes pasado y se convirtió en el nuevo líder de la semana. Sin embargo, luego de querer utilizar uno de los beneficios que le otorgaron para salvar a uno de los nominados de la placa, le comunicaron que el voto estaba anulado.

Antes de la gala, la producción detectó que Thiago le había dado a entender a Daniela que esa misma noche la iba a salvar para que no vaya a placa: “Tenemos que estar bien los dos acá. Confiá en mí que no va a volver a pasar lo mismo. Me equivoqué una vez, no me voy a equivocar dos veces". Es por ese motivo que decidieron anular su voto ya que está prohibido hacer comentarios de ese tipo.

Cabe recordar que los participantes que quedaron en placa para esta semana son Camila, Daniela, Constanza, Walter y Ariel. Uno de ellos deberá abandonar el programa el próximo domingo 1° de enero.

+¿Cuándo y a qué hora es la próxima gala de eliminación?

Está confirmado que este domingo 1° de enero habrá gala de eliminación en la pantalla de Telefe. El programa comenzará a las 22:15 horas.

