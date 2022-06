Si bien desde hace tiempo que estaba en silencio mediante las redes sociales ante las críticas padecidas en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, una inesperada noticia llegó de parte de Delfina Pignatiello, nadadora argentina que era una promesa ya convertida en realidad. La deportista anunció su retiro del deporte de alto rendimiento y la competitividad en la natación.

La joven de 22 años llamó la atención de todos al dar a conocer su decisión de alejarse de un deporte en el cual ya estaba dejando un gran legado, pese a su temprana edad. Hay una gran trayectoria a nivel juveniles por quien nació en San Isidro el 19 de abril del 2000, del cual repasaremos más adelante.

+Delfina Pignatiello: ¿Por qué se retiró de la natación?

Según lo que define en la publicación que la propia deportista realizó en su cuenta de Instagram, Delfina dejó en claro que "hace unos meses tomé la decisión de tomar un paso al costado del alto rendimiento y la competencia. (...) Me compré una cámara de fotos y emprendí un camino artístico del cual estoy explorando con mucha curiosidad, ganas de aprender y seguir creciendo. Me hace muy feliz y me hizo soñar devuelta", manifestó.

Para cerrar su carta, la reconocida hincha de Independiente manifestó: "Gracias a quienes me acompañaron hasta aquí y quienes elijan seguir haciéndolo. Siempre los alenté a perseguir sus sueños. Hoy agrego: ¡anímense también a patear tableros y arrancar un nuevo juego! Elijan siempre su camino de corazón, con amor, valentía y dedicación. Ojalá se conviertan en el niñx que siempre quisieron ser", sentenció.

Medallas y premios de Delfina Pignatiello en su carrera

2 Medallas de oro en los 800 y 1500 metros libre del Campeonato Mundial Junior 2017

en los 800 y 1500 metros libre del Campeonato Mundial Junior 2017 1 Medalla de plata en 400 metros libre del Campeonato Mundial Junior 2017

en 400 metros libre del Campeonato Mundial Junior 2017 3 Medallas de oro en los 400, 800 metros libre y 200 metros mariposa de los Juegos Suramericanos de la Juventud de 2017

en los 400, 800 metros libre y 200 metros mariposa de los Juegos Suramericanos de la Juventud de 2017 2 Medallas de plata en los Relevos 4×100 metros libre y cominado femenino y combinado mixto de los Juegos Suramericanos de la Juventud de 2017

en los Relevos 4×100 metros libre y cominado femenino y combinado mixto de los Juegos Suramericanos de la Juventud de 2017 3 Medallas de bronce en los 200 metros libre y los Relevos mixto 4×100 metros libre de los Juegos Suramericanos de la Juventud de 2017

en los 200 metros libre y los Relevos mixto 4×100 metros libre de los Juegos Suramericanos de la Juventud de 2017 2 Medallas de plata en los 400 y 800 metros libre de los Juegos Olímpicos de la Juventud 2018

en los 400 y 800 metros libre de los Juegos Olímpicos de la Juventud 2018 3 Medallas de oro en 400, 800 y 1500 metros libres de los Juegos Panamericanos de 2019

en 400, 800 y 1500 metros libres de los Juegos Panamericanos de 2019 Olimpia de oro 2017

2017 Olimpia de plata 2017

2017 Olimpia de plata 2018

2018 Distinción : Atleta Femenina del año -premio otorgado por el Comité Olímpico Argentino 2019

: Atleta Femenina del año -premio otorgado por el Comité Olímpico Argentino 2019 Olimpia de plata 2019

2019 Konex 2020

Pasando a tiempos personales, en el Tour Mare Nostrum de 2019 hizo los mejores registros de su carrera: 15:51:68 en 1500 metros libres (oro y récord sudamericano), 8:24.33 en 800 metros libres (plata y récord sudamericano) y 4:06:61 en 400 metros libres (plata y récord argentino).

Mientras que en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, hasta ahora su única presencia olímpica de mayores, participó en los 1500 metros libres quedando en la 29ª posición con un tiempo de 16:33:69. Luego en los 800 metros libres culminando 27ª con un registro de 8:44:85.

+La medalla plateada de Pignatiello en los 400 metros libres de los JJOO de la Juventud