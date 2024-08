Como es costumbre, la fase de natación en los Juegos Olímpicos finalizó con los 4×100 metros combinados de relevos masculinos, la prueba definitiva. Pero a diferencia de lo acostumbrado, Estados Unidos no se subió a la cima del podio en París 2024, en su lugar lo hizo China, que acabó con más de cuatro décadas de dominio norteamericano. Sin embargo, la victoria de los orientales ha sido sumamente cuestionada.

Primero lo hizo el británico Adam Peaty, tres veces campeón olímpico y participante de la prueba con Gran Bretaña. Peaty cuestionó la participación de la posta china, ya que dos de los miembros del equipo formaban parte de la delegación que dio positivo por dopaje antes de Tokio 2021. Ahora Michael Phelps se unió a los cuestionamientos de Peaty, pero con sus reclamos, redobló la apuesta.

El máximo medallista olímpico en toda la historia (28 medallas, 23 de oro) y mejor nadador de todos los tiempos, cargó contra la participación del equipo chino en París 2024: “Me rompe el corazón ver a gente que se ha esforzado durante cuatro años para preparar los Juegos Olímpicos y que luego llegue alguien que les arrebata su esfuerzo haciendo trampas“, declaró.

Phelps no se quedó allí y llamó a los chinos a retirarse de la competencia y procedan a disputar los ‘Juegos de los Tramposos’. “Que sigan y se vayan a los Juegos de los Tramposos, dejen que los Juegos Olímpicos mantengan su integridad“, fueron sus palabras.

Phelps no se guardó nada en sus declaraciones. IMAGO

Phelps volvió a apuntar contra quienes lo tachan de tramposo

En medio de sus declaraciones, Michael Phelps dejó un mensaje para todos aquellos que lo acusaron de doparse en su etapa de atleta profesional, la cual terminó con 82 medallas totales entre campeonatos mundiales y olimpíadas, y multitud de récords mundiales y olímpicos en su haber.

“La gente me ha llamado tramposo durante toda mi carrera. Me he sometido a muchísimos test de sangre y orina cada semana. ¿Por qué? Para poder decir que no soy un tramposo, que soy un atleta limpio y aquí están los resultados”, aseguró. “Lo logré de forma limpia. He ganado 23 medallas olímpicas de forma limpia. Se puede hacer”, afirmó Phelps, sin titubeos.

23 medallas doradas en los Juegos Olímpicos, el inigualable récord de Phelps.

Además, dejó caer un mensaje para quienes supieron enfrentarlo sin éxito en la piscina: “No creo que siempre haya competido en igualdad de condiciones o con todos limpios. Creo que algunos deportistas contra los que competí iban dopados. Pero eso está fuera de mi control”, declaró.

El escándalo de China por dopaje en Tokio 2021 todavía repercute en los Juegos Olímpicos de París 2024

Todo esto surge a partir de la participación de Qin Haiyang y Sun Jiajun, los especialistas en estilos pecho y mariposa, en el equipo chino. Ellos formaban parte de los 23 nadadores de la nación oriental que dieron positivo en las pruebas de dopaje previo a los pasados Juegos Olímpicos.

China se quedó con la prueba de 4×100 combinados en relevos masculinos. IMAGO

“Si das positivo no te deberían dejar competir de nuevo“, destacó Phelps, refiriéndose a estos dos competidores chinos. “Lo que tiene que pasar es que se encuentre una forma común de hacer pruebas a todo el mundo, si todo el mundo no se somete a los mismos tests, tenemos un serio problema, porque eso significa que el nivel del deporte no es justo“, destacó el norteamericano.

En cualquier caso, la victoria china no está en discusión más allá de los comentarios de Peaty o del propio Phelps, y por primera vez en cuatro décadas, el oro olímpico en los 4×100 combinados de natación masculina no irá para Estados Unidos.