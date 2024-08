El histórico atleta norteamericano dominó las aguas durante cuatro Juegos Olímpicos para su nación, algo que sus compatriotas no pudieron hacer en París.

Michael Phelps destrozó al equipo estadounidense de natación de París 2024: "Me decepcionaron"

Estados Unidos ha sido siempre la gran potencia en la pileta olímpica. Edición tras edición, los norteamericanos han dominado, pero París 2024 lo ha cambiado todo. Si bien se llevaron varias medallas, no dominaron, perdieron pruebas que no perdían en décadas y los representantes se llevaron la reprimenda de Michael Phelps, ni más ni menos.

Estados Unidos terminó como líder en el medallero de natación, con ocho oros y veintiocho medallas totales. Australia lo secundó con diez medallas menos, pero siete fueron doradas. Y Phelps no tardó en destacar ello: “Es algo que no he parado de decir en los últimos años: el resto del mundo nos está alcanzando“, expresó.

El poseedor de 28 medallas olímpicas (récord en la historia de la competición) apuntó contra el equipo de nadadores que participó en París: “En general, me decepcionaron los resultados de natación de Estados Unidos“, afirmó en diálogo con USA Today. Y continuó con una reflexión: “Creo que muchas de las cosas que hemos hecho como país por mucho tiempo, las han empezado a copiar. Tenemos que hacer un cambio para el 2028”.

Michael Phelps ganó 23 medallas de oro en los Juegos Olímpicos. Nadie lo equipara en toda la historia. IMAGO

Phelps no metió a todos en la misma bolsa y elogió a algunos atletas

Algunos miembros del equipo sí dieron la talla, como Katie Ledecky, que volvió a dominar en los 1500 metros femeninos, o Bobby Finke, quien se llevó el oro y marcó el nuevo récord mundial de los 1500 metros libres masculinos.

Finke se llevó también el elogio de Phelps: “Su nado fue increíble. Lo recuerdo y se me ponen los pelos de punta. Para mí ese fue uno de los mejores nados en la historia de los Juegos Olímpicos“, aseguró el máximo ganador de medallas de oro en la historia olímpica (23).

Bobby Finke emocionó a Michael Phelps. IMAGO

Phelps destacó que su mensaje va con el objetivo de impulsar y desafiar a los atletas norteamericanos. Quiere verlos motivados para Los Ángeles 2028, una cita donde serán locales y tendrán que volver a dominar. “Quiero desafiarlos, espero que el resto de los atletas estén más preparados para el 2028. Los récords están para ser quebrados y eso fue lo que me motivó toda mi carrera. Espero poder motivar a alguien más a hacer lo mismo“, cerró Phelps.

Phelps también apuntó contra el equipo chino

El norteamericano ya había sido noticia temprano esta semana, al apuntar sin pelos en la lengua contra el equipo chino de natación. La posta china se quedó con el oro en los relevos masculinos de 4×100 mixto, y dos de sus miembros fueron parte del listado de nadadores que dio positivo de dopaje antes de Tokio 2021.

“Me rompe el corazón ver a gente que se ha esforzado durante cuatro años para preparar los Juegos Olímpicos y que luego llegue alguien que les arrebata su esfuerzo haciendo trampas“, declaró.

La posta china se quedó con el oro a pesar de las quejas de Phelps. IMAGO

Phelps no se quedó allí y llamó a los chinos a retirarse de la competencia y procedan a disputar los ‘Juegos de los Tramposos’. “Que sigan y se vayan a los Juegos de los Tramposos, dejen que los Juegos Olímpicos mantengan su integridad“, fueron sus palabras.

Ahora Phelps volvió a hablar sin pelos en la lengua, pero ésta vez para llamarle la atención a sus propios compatriotas y llamar a una renovación en el entrenamiento y una mejora sustancial, pensando ya en lo que sucederá dentro de cuatro años.