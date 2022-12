Tomás Holder, quien se convirtió en el primer eliminado de Gran Hermano 2022 y no logró ingresar en el Repechaje esta semana, confirmó en sus redes sociales que no sigue en pareja con Paula Balbi. La primicia la había dado a conocer hace algunos días Gisela Gordillo, la madre del reconocido tiktokero de Rosario.

“Por no querer dejar gente atrás en tu pasado te perdiste los mejores años de tu vida junto a la persona indicada”, publicó Holder mediante una historia de Instagram dando de esta forma algunos de los motivos de su separación. Cabe mencionar que en la semana que estuvo dentro del reality el rosarino reveló que nunca había conocido una persona como su ex pareja y que sentía que podía llegar a formar una familia con ella. Desde ese momento, Paula Balbi comenzó a ganar una gran popularidad en las redes sociales.

Luego de publicar algunas historias de Instagram, Holder decidió hacer un vivo de Instagram para hablar sobre su situación sentimental actual: “Yo le di todo lo que tiene que tener hoy en día. Tiene 50 mil seguidores, que ojalá que lo pueda aprovechar con lo del modelaje. Estoy muy contento si ella es feliz". Y cerró: "Agradezcan que la vida sigue. Ahora se viene Punta del Este, Pinamar. Un verano explotado".

+¿Tomás Holder está en pareja con Martina de Gran Hermano?

En las últimas semanas en las redes sociales comenzaron a surgir rumores sobre una posible relación entre Tomás Holder y Martina, ex participantes de Gran Hermano. Es por eso que la joven de Tigre salió a aclarar la situación: “Aprovecho para aclararlo porque muchos me lo preguntaron. No me metería en una relación y no soy yo quién puede confirmar si siguen o no. Yo no tengo nada que ver”.

+Martina habló de su supuesto romance con Holder - Gran Hermano 2022