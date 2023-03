Sergio Agüero apareció en la transmisión de Twitch que realizó el reconocido streamer Ibai Llanos y se volvió tendencia en las redes sociales luego de sufrir una nueva arritmia cardíaca en vivo. El creador de contenido español le sugirió que vea a un médico y cortó el directo.

“Uff, creo que... Creo que me agarró una mini arritmia”, explicó el exfutbolista en medio de la transmisión mientras se tomaba el pecho. Y agregó: “Fue raro, fue raro eh. Puede ser que de tanto pensar en eso, se me aceleró un poco y se bajó, no sé. Sentí algo raro, como fuera de circuito". Finalmente cortaron la transmisión y se fue a atender por especialistas.

+¿Qué es una Arritmia cardíaca, la enfermedad que tiene el Kun Agüero?

Una arritmia cardíaca, la enfermedad que padece el Kun Agüero, es cuando el corazón presenta irregularidades con respecto a su latido. Son malignas ya que se originan en el ventrículo y pueden desencadenar un paro cardiorrespiratorio.

El problema fue detectado en el año 2021 en el Camp Nou en el empate de Barcelona contra Alavés, en el cual el delantero fue reemplazado. Si bien pudo salir caminando por su cuenta, tuvo que ser asistido y sometido a diversos estudios médicos durante varios meses antes de anunciar su retiro definitivo.

"Estoy muy feliz por la decisión que tomé. Primero es mi salud, ya sabemos que tomé esta decisión por el problema que tuve hace un mes. Estuve en buenas manos y me han dicho que lo mejor era dejar de jugar. Tomé la decisión hace 10 días. Hice todo lo posible pero no se pudo. Estoy muy orgulloso por la carrera que hice, nunca pensé en llegar a Europa. Le agradezco a Independiente, a Atlético Madrid, a la gente del Manchester City y al Barcelona",fue lo que dijo el delantero en diciembre del 2021 al anunciar su retiro profesional.

+El Kun sufre una arrtimia en directo