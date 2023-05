El pasado sábado, 13 de mayo, finalmente se conoció el veredicto sobre la denuncia de Thelma Fardin a Juan Darthes por abuso sexual: después de todo este tiempo, la Justicia de Brasil decidió absolver al actor.

El testimonio de Thelma Fardin al respecto

“Quiero hablar en clave social. El cambio que hicimos es una batalla que ganamos y un espacio que conquistamos. Por supuesto que la Justicia va a ser el último bastión de un sistema violento, patriarcal. Esto no me adoctrina a mí, por favor, que no los adoctrine a ustedes, a todas las personas que les esté pasando algo en este momento”, dijo en conferencia de prensa.

Además, confirmó que apelará al fallo de la corte en los próximos 15 días. Luego, siguió explayándose: "Mi verdad es la verdad y eso no cambia por lo que diga este fallo. El juez no levantó el sigilo, cosa que también es violenta, porque a nosotras nos exigen todas las pruebas posibles pero ellos no dan la cara respecto de cada una de las palabras que pronuncian en esos alegatos violentos por parte de la defensa. El juez que dicta sentencia no es el que me escuchó llorar cinco horas mientras declaraba, mientras la defensa de mi abusador me hacía preguntas violentas. El juez que juzga no me pudo hacer preguntas a mí".

La dura crítica al sistema judicial

Antes de cerrar con la conferencia de prensa, la actriz dispató contra el sistema judicial: "No dejo de sorprenderme con las violencias del sistema judicial de todos los países. Estas cosas que son llamativas y desconcertantes. Mi fuerza es la de todas las personas que se atrevieron a romper el silencio. Yo no me voy a callar, no voy a bajar los brazos. Que ellos tampoco lo hagan”.

La denuncia de Thelma a Darthes

La denuncia de Thelma Fardin a Juan Darthés es de una gira llamada 'Patito Feo: El show más lindo', en mayo del 2009 por Latinoamérica, cuando ella tenía 16 años y él 44.