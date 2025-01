Mauro Zárate reveló la pelea que le hizo tomar la decisión de irse de Boca: “Riquelme no lo entendía”

En el comienzo de este año, Mauro Zárate anunció su retiro como futbolista profesional. A un año de su última experiencia con la camiseta de Danubio y con participaciones en torneos amateur en el medio, el delantero anunció la noticia a través de un comunicado.

“Hoy me despido de esta profesión tan hermosa para empezar otra nueva. Me despido como jugador pero jamás me despediré del fútbol”, explicó el menor de los Zárate.

Atrás dejó una carrera repleta de éxito en la que vistió algunas de las camisetas más prestigiosas del planeta. En charla con Clank!, el surgido de Vélez Sarsfield reveló este lunes cómo se dio su salida de Boca Juniors en el 2021 tras tres años en el club.

Mientras recordaba su relación con Miguel Ángel Russo, quién lo dirigió en Vélez e incluso fueron campeones juntos en 2025, confesó también que fue una pelea con el DT lo que le hizo tomar la decisión de dejar de vestir la camiseta azul y oro.

“Me junto en Boca y me termino yendo de Boca por una discusión con él. Pero bueno, en algún momento lo vamos a hablar porque yo lo aprecio muchísimo y lo quiero mucho. Nos vamos a cruzar y lo vamos a charlar”, comenzó Zárate, que reflejó su ilusión de hacer las pases con el actual entrenador de San Lorenzo.

Y continuó al detallar el conflicto: “Salimos campeones, fue todo bueno, ahí me cuidaba, comía bien, pero me empecé a lesionar. No sabía que era. Ya no sabía qué más hacer para en el tiempito que estuve con él no tener problemas. Volvía, me volvía a lesionar… Eso me jugó una mala pasada en la cabeza. Tuve una reacción y ahí tuvimos una discusión fea y yo decido irme”.

Publicidad

Publicidad

“Ahí hablé con el Consejo y esperé a hablar con Román, que no lo entendía. Me decían que era una locura lo que quería hacer. Era para seguir un par de años y terminar bien”, explicó Mauro sobre cómo se gestó su salida del Xeneize, dónde disputó 85 partidos, metió 21 goles y levantó 3 trofeos.

Todos los títulos de Mauro Zárate en su carrera

Vélez Sarsfield

Clausura (2005)

Supercopa Argentina (2013)

SS Lazio

Copa Italia (2008-2009)

Supercopa de Italia (2009)

Publicidad

Publicidad

Boca Juniors

Supercopa Argentina (2018)

Primera División (2019-2020)

Copa de la Liga (2020)

Selección Argentina