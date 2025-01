Boca hoy: repercusiones del empate con Argentinos, el inmediato partido que se viene y las declaraciones de Gago

En el debut de Boca en la Copa de la Liga Apertura ante Argentinos Juniors, el equipo de Fernando Gago dejó una apagada presentación en la que se vio emparejado con su rival y no pudo destacarse en los 90 minutos. Casi sin descanso, el Xeneize se entrena este lunes en el predio pensando en lo que se viene, ya que poco más de 72 horas después de la paridad en La Bombonera, a los de la Ribera se les viene un segundo compromiso liguero. Enterate de todas las novedades acá.

Fabra, silbado por los hinchas pero titular en el debut para Gago

El colombiano fue recibido ante una Bombonera que se le cayó encima con una enorme cantidad de silbidos cuando se lo nombró por los altoparlantes. Dentro del partido con Argentinos fue uno de los puntos más bajos, y su titularidad no dejó de sorprender en el Mundo Boca.

Respecto a sus minutos en cancha desde el arranque, Fernando Gago detalló el motivo en conferencia de prensa. “Todo jugador que está en el plantel lo necesito de la mejor manera. Tanto Lucas (Blondel), que volvió a hacer una pretemporada después de su lesión, como Frank, que volvió a jugar hoy, pero ya ha jugado varios partidos el año pasado. Necesito de todos y ya lo tienen claro los futbolistas y a partir de eso vamos a construir un equipo que compita y tenga esa ambición de querer ganar”, sentenció el DT.

Más declaraciones de Gago: el mercado de pases, Marcos Rojo y Leandro Paredes

Más allá de su postura con Frank Fabra, Gago también explicó la decisión de retirar del campo de juego a Marcos Rojo en el entretiempo, adjudicando que no fue por una lesión pero sí por una cuestión física. “No tuvo lesión Marcos. Tuvo una carga en el tendón dónde tuvo la molestia todo este tiempo y preferí no arriesgarlo. Podía seguir jugando, pero preferí no arriesgarlo para tratar de que termine bien el partido y sume la cantidad de minutos que queríamos que juegue. No pensaba que iba a completar el partido. Lo pensaba para 70 o 75 minutos porque no tuvo partidos de pretemporada”, dijo el DT. Ayrton Costa fue su reemplazo en el inicio del complemento.

Luego, Pintita se refirió a la aún posible llegada de Paredes y el panorama total del mercado de pases a días de su cierre. “Mientras esté el mercado de pases abierto vamos a tratar de esperar y ver y cualquier situación se hablará con el presidente, con Raúl -Cascini- y con el Chelo -Delgado-. A partir de eso veremos en que situación podremos estar”, cerró Gago.

Brian Aguirre, otro desaprobado por el público de Boca tras el empate ante Argentinos

Brian Aguirre, en el arranque de su segundo semestre en el club, tuvo otra noche con poco brillo. El exfutbolista de Newell’s, por el que Boca invirtió alrededor de 5 millones de dólares, no logra plasmar el desequilibrio que llamó la atención de Juan Román Riquelme y el Consejo de Fútbol.

El extremo santafecino fue titular en los dos encuentros oficiales del año y pudo destacarse en ninguno de ellos. Producto de su rendimiento en La Bombonera ante Argentinos Juniors, su nombre fue tendencia en las redes sociales de manera negativa.

“No lo puedo ver al muchachito Aguirre, limitadísimo. Se queda siempre en lo mismo: básico y repetitivo”, destacó una de las usuarias. “Aguirre es Pavón 2.0”, sintetizó otro de los hinchas. El descontento del público xeneize estuvo plasmado con su nombre en las redes sociales junto con el de Frank Fabra.

Ander Herrera, portada de diarios españoles: adjudican que se salvó de la roja

Ander Herrera jugó por primera vez en La Bombonera en el partido en el que el Xeneize recibió a Argentinos Juniors por la primera fecha del Torneo Apertura 2025. El cotejo terminó sin goles, pero sí hubo lugar para la polémica. En el tramo final del primer tiempo, Herrera disputó una pelota con Alan Lescano y pese a haber llegado primero, tras tocar el balón impactó en la rodilla del jugador del Bicho con sus tapones.

Hernán Mastrángelo, árbitro del partido, no consideró que sea jugada de roja. Igualmente, el VAR la revisó por varios minutos, mientras Lescano se recuperaba, pero ni siquiera fue necesario que vaya a ver la acción, por lo que dio continuidad al juego sin sancionar a Herrera, que ya había manifestado que para él no era jugada de roja.

Más allá de una alta efectividad en pases y de marcar el ritmo de Boca durante sus minutos en cancha, en su España natal se hicieron eco de la dura entrada que le pudo haber costado la tarjeta roja al vasco. El diario AS tituló “Ander Herrera juega con fuego”, mientras que Mundo Deportivo fue más al hueso: “Ander Herrera se salva de la expulsión en su debut en La Bombonera”. Estos y muchos más portales españoles replicaron las noticias del segundo partido del volante central en Boca.

¿Cuándo vuelve a jugar Boca?

El calendario aprieta al Xeneize, ya que luego del empate con Argentinos, los de Fernando Gago tendrán solamente el entrenamiento del lunes y martes para luego viajar rumbo a Santa Fe para enfrentarse con Unión, el próximo miércoles a las 19:15 en el estadio 15 de abril.

El apretado calendario que le queda a Boca para enero y febrero del 2025