El mundo del tenis quedó paralizado en agosto de 2024 cuando se dio a conocer Que Jannik Sinner había dado positivo en dos controles antidoping en el mes de marzo pasado mientras disputaba el Masters 1000 de Indian Wells. La droga encontrada fue Clostebol y la dosis era ínfima. El italiano logró demostrar que se trató de una contaminación accidental y que al ser tan escasa la cantidad hallada, no sacó ventaja deportiva. Por tal motivo, la ATP lo dejó seguir compitiendo.

La ITIA -el Tribunal independiente que investigó el caso- determinó que Sinner no fue culpable por este caso de doping, aunque la situación llegó al TAS, quien se manifestará entre el 16 y 17 de abril de este año y allí se decidirá si el italiano fue culpable o si finalmente queda exculpado. Se cree que el TAS fallará a favor del número 1 del mundo y no recibirá sanción.

Sinner contó cómo vive la espera del fallo del TAS

Tras ganar el Abierto de Australia con una contundencia absoluta, Jannik Sinner afirmó que no está preocupado en relación al dictamen que brinde el TAS: “Si creyera que soy culpable, no podría jugar así. No pienso en eso porque estoy convencido de que la resolución será buena para mí”.

Jannik Sinner. (Foto: Getty).

El italiano analizó su victoria en Australia

“Este título significa mucho para mí. Tanto mi equipo como yo pusimos mucho esfuerzo en llegar aquí de la mejor forma posible y he sentido el cariño y el apoyo del público australiano. Eso significa mucho para mí”, sentenció Jannik Sinner, que en el Abierto de Australia conquistó su tercer título de Grand Slam. Además, agregó: “reo que he disfrutado más este título que el que conseguí aquí el año pasado porque el primero genera más alivio que alegría. Sin embargo, las grandes dificultades que he tenido que pasar en el último año, hacen que este torneo sea muy especial”.

ver también Sinner sacó a relucir toda su jerarquía, se quedó con el Abierto de Australia y ganó su tercer Grand Slam

El equipo de Sinner apunta a Roland Garros y Wimbledon

Jannik Sinner conquistó su tercer Grand Slam, ganó en dos oportunidades en Melbourne y otra en el US Open y su próximo objetivo es ganar en París y Londres. Así lo manifestó Simone Vagnozzi, entrenador del número 1 del mundo: “Su superficie natural creo que es la pista dura. El pasado año jugó las semifinales en París y los cuartos en Wimbledon. El año anterior, semifinales. La tierra batida es un poco más difícil, pero creo que él puede jugar bien también ahí e intentar ganar Roland Garros. Creo que en Wimbledon el pasado año tuvo un poco de mala suerte porque no estaba al 100% cuando perdió contra Medvedev. De todos modos, probablemente tenemos que hacer algunos pequeños cambios también para ganar Wimbledon. Creo que tenemos posibilidades de estar preparados para intentar ganar ambos torneos. Ya veremos”.

Publicidad

Publicidad

ver también Así quedó el Ranking ATP luego del título de Jannik Sinner en el Abierto de Australia