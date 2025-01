El hijo del Patón Bauza dio detalles de su enfermedad: “Es como que no está del todo”

Es de público conocimiento que, desde hace un tiempo, Edgardo “Patón” Bauza, destacado exfutbolista y entrenador argentino, se encuentra batallando contra una enfermedad degenerativa. Sin embargo, en las últimas horas supo emocionar a propios y extraños.

Sucede que el campeón de la Copa Libertadores de América con Liga Deportiva Universitaria de Quito y con San Lorenzo de Almagro dio el presente en la denominada “Noche Blanca”, del propio conjunto ecuatoriano, donde es considerado un ídolo absoluto.

Allí, quien también supo comandar estratégicamente a la Selección Argentina recibió un cálido homenaje por parte de las autoridades y también del público, que lo aplaudió y lo ovacionó de pie reconociéndole el trabajo que llevó a cabo en Liga de Quito.

Posteriormente, quien rompió el silencio para manifestarse sobre el estado de salud actual del hombre que también dirigió a Rosario Central, Vélez Sarsfield, Sporting Cristal, Colón de Santa Fe, Al-Nassr Sao Paulo y las selecciones de Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita fue su hijo.

La palabra de Maximiliano Bauza

En declaraciones brindadas a Radio La Red, Maximiliano Bauza, hijo del “Patón”, rompió el silencio y compartió detalles sobre la situación de salud actual del entrenador. De esta manera, le puso punto final a una suerte de hermetismo que existió sobre ello.

“La enfermedad tiene su repercusión en lo físico, pero es lo que menos se le nota. Es raro a veces verlo, es como que no está del todo. Es una situación rara”, comenzó exteriorizando Maximiliano sobre cómo es el día a día del exdefensor de Rosario Central, Junior de Barranquilla, Independiente y Veracruz.

“El homenaje fue hermoso. En un principio me daba un poco de miedo de cómo podía reaccionar porque hace mucho que no sale de la casa. Después, la verdad que no me arrepentí para nada de haber ido. Fue muy lindo, muy cuidado, muy respetuoso”, añadió.

Y, luego, indicó: “La parte más emotiva fue antes de salir a la cancha: fuimos al vestuario y nos reencontramos con esa generación de futbolistas históricos de Liga. Verlos a ellos, cómo se ponían por verlo a mi papá, fue la parte más linda de esa intimidad. Muestra lo que significó mi viejo para todos ellos”.

Bauza durante su etapa como entrenador.

“La realidad es que yo no sé si él se habrá dado cuenta de dónde estaba y de dónde era, pero estoy seguro de que todo ese cariño, los abrazos y la energía buena, los sintió, le llegó. Le hizo bien, no tengo dudas”, completó sobre esa noche dorada.

“Él tiene demencia temporofrontal, que es conocida porque Bruce Willis también la padece. No es de las demencias más populares, pero, justo con eso y lo de Bruce Willis, se hizo más conocido el término”, aclaró Maximiliano sobre la enfermedad que posee su padre.

“Él sale a caminar dos veces por día por el barrio cerrado donde vive, acompañado, pero no más que eso. No se sabe por qué tiene esta enfermedad. La única sospecha que tenemos es sobre la película ‘La verdad oculta’, de Will Smith, de jugadores de fútbol americano y muchos deportistas que se dañan la cabeza. Es una de las posibilidades, pero es un estudio que se hace post-mortem y lo haríamos para sacarnos la duda”, completó.

Todos los títulos del Patón Bauza como técnico

Serie A de Ecuador 2007 (Liga de Quito)

Copa Libertadores 2008 (Liga de Quito)

Serie A de Ecuador 2010 (Liga de Quito)

Recopa Sudamericana 2010 (Liga de Quito)

Copa Libertadores 2014 (San Lorenzo)

Copa Argentina 2018 (Rosario Central)