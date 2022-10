El lunes 17 de octubre comenzó la nueva temporada de Gran Hermano 2022 y se pudo ver cómo la madre le introdujo algo en el bolsillo al participante Tomás Holder antes de ingresar al reality. Esto generó un gran revuelo en las redes sociales ya que está prohibido.

El tiktoker de 22 años, que tiene más de 500 mil seguidores en dicha red social, fue llamado al confesionario. “Necesito que cheques tus bolsillos porque nos contó tu mamá que te dejó una cartita, algo afectuoso”, le dijo el Gran Hermano. Y añadió: “Te pido que no la leas, que no la abras, que te quedes tranquilo, que no hay sanción porque no tenés nada que ver".

Ahí fue cuando el influencer, que no sabía que tenía la carta en el bolsillo, le dedicó unas palabras a su madre: "Te agradezco por haber venido hasta acá, sé que no es fácil, porque tenías que dejar a mis hermanitos allá. No puedo leer esta carta ahora, pero te la agradezco de corazón. Sabes que se me ponen los ojos llenos de lágrimas porque sé por todo lo que pasamos y todo lo que hiciste para formarme como persona".

+¿Cómo ver Gran Hermano 2022?

El programa estará de lunes a lunes en la pantalla de Telefé y se podrá seguir durante las 24 horas del día en Pluto TV, el servicio de streaming gratuito de Paramount que puede verse por el canal 141.

+Tomas Holder en el CONFESIONARIO en GRAN HERMANO 2022