Eduardo Carrera fue un participante de la tercera edición de Gran Hermano, la cual se llevó a cabo en 2003. Pasó 84 días en la casa y fue el sexto eliminado del certamen. Actualmente tiene 54 años.

Así era la biografía de Eduardo Carrera al ingresar a Gran Hermano en 2003:

Este fanático de los deportes tiene 33 años y vive en Palermo. Nació el 9 de febrero de 1969, y en la actualidad está desocupado, y sin pareja. Es el mayor de los participantes, y si en todos los grupos siempre hay alguien que, por su edad, cumple con el rol del padre, Eduardo Carrera quizá no acepte esa responsabilidad. Es que se define a sí mismo como “ansioso y un poco irresponsable”. “Soy una persona optimista”, aclara, “trato de estar siempre de buen humor”.

Tiene un hermano y una hermana. Sus hobbies son ir al gimnasio y “disfrutar de una buena comida”, cosa de la que no se priva, ya que sale a correr todos los días para mantenerse en línea. “Me encanta salir con amigos, ir al cine, también a bailar. Amo el fútbol y soy hincha de River”, detalla, para después advertir: “De los demás, necesito comprensión, tolerancia, y que tengan mucha onda.”

Sus padres se separaron cuando él tenía 3 años, y él vivió con su padre y su abuela, y tiene un hermano y una hermana. De chico sólo pensaba en el fútbol, tratando de gambetear el colegio. “No me gustaba mucho la escuela, y me la pasaba en la esquina jugando a la pelota”, confiesa hoy.

Entrar a la Casa de Gran Hermano es para él un desafío. “Se abre un nuevo horizonte. Es una oportunidad que no voy a desaprovechar”, advierte.