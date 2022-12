Alexis le inventó un sobrenombre a Alfa y a este no le gustó nada: "El negro cara de cebolla", haciendo referencia a su pelada. "Cuando lo veas pelado te vas a dar cuenta", le dijo el Cone a Santiago del Moro ante las cámaras.

Lo que sucedió fue que el Cone" le dijo a Santiago del Moro que Alfa tenía un nuevo apodo: "Negro cara de cebolla", haciendo referencia a su pelada.

Luego, Alfa reaccionó fuertemente: "Te fuiste al carajo mal", a lo que el Cone respondió: "No te calentés, era un chiste".

Sin embargo, el Cone no pudo calmar a Walter, y la discusión siguió. "Yo a vos no te jodo en cámara", decía Alfa, quien luego, hablando con otros compañeros, dijo lo siguiente: "Quién es este pel... para que me venga a decir cara de cebolla. Tengo ganas de irme al caraj..."

Alexis, por su parte, también reaccionó de mala manera ante el enojo de Alfa: "¿Vos me venís a hablar de respeto? Sos un caradura. Después de lo que le hiciste a Coti, decirle traidora, con 60 años".

Lo cierto es que Alfa ya no aguanta a sus compañeros y su paciencia se va acabando cada vez más... ¿Se terminará yendo de la casa?