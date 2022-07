Sin duda alguna, Rodrigo De Paul es de los jugadores más importantes de la Selección Argentina, que se prepara para disputar el Mundial de Qatar a fin de año. En el esquema de Lionel Scaloni es clave, además de que es uno de los líderes del plantel, y posee una grandiosa relación amistosa con Lionel Messi. Pero no todo es futbolístico.

Tras la obtención de la Copa América, el ex Racing y Valencia se separó de la madre de sus dos hijos, Camila Homs, y comenzó a noviar con la cantante Tini Stoessel. A partir de allí, la vida personal del mediocampista se tornó muy complicada y mediática. Por ese motivo, desde su entorno aseguraron que fue el propio Messi quien le solicitó que reduzca los problemas para no aparecer en los programas de la farándula.

De Paul escuchó al capitán de la Selección Argentina y dejó de estar tan expuesto, pero los problemas no cesaron. Homs inició una demanda contra el jugador de Atlético de Madrid por todo lo que tiene que ver con la manutención de sus hijos. "Para ir a Qatar lo que no tenés que tener es una denuncia penal con condena pendiente, un tema de género o algo similar, eso es lo que entendemos de lo que marca el artículo del Reglamento FIFA", explicó Claudio Tapia, el presidente de la AFA en Urbana Play. Y para tirar más leña al fuego, apareció el ex suegro del futbolista, Horacio.

Con toda la situación legal de por medio, el padre de Camila Homs aprovechó el momento para defender a su hija y así disparar munición pesada contra su ex yerno: "Yo tuve algunos problemas con Rodrigo últimamente, pero no le deseo el mal", inició en diálogo con Gente Radiovisión FM 107.5, pero no pudo quitar el pie del acelerador y puso quinta a fondo: "No es mal chico, sí es un pelotudo, pero no mal chico. Esa es la realidad. Hay cosas internas de familia", arremetió. Aunque después de sorprender a todos, reflexionó: "Me hizo enojar, pero ya pasó, todo bien".

Después de que Horacio Homs declarara fuertemente contra De Paul, pidió no ahondar en detalles por la situación legal, explicó que "las cosas no están bien, porque si lo estuvieran no habría un juicio de por medio", y que "la intención de ella no es que no juegue, sino todo lo contrario. Quiere arreglar su situación y nada más".

Ya sobre el final, y para ponerse del mismo lado que Lionel Messi, el padre de la Management de MULTITALENT AGENCY desmintió los rumores sobre la cuota alimentaria que Rodrigo De Paul le deriva a su hija: "Que no le está pasando dinero es todo mentira. No se si es lo que corresponde, pero sé que no es como dicen los medios, que no le está pasando un peso. Eso no es verdad", completó.