Como es habitual cuando asoma el final de cada año, en F90 se realizó la quinta edición del partido que enfrenta al panel que integra la primera edición del mediodía contra sus pares de la tarde-noche de ESPN. Con figuras como Javier Zanetti, Andrés D'Alessandro, Esteban "Bichi" Fuertes, "Pipo" Gorosito, entre muchas más, hubo partidazo en el predio que posee AFA en Ezeiza.

Los invitados ya son un clásico en este duelo de F90, donde periodistas y exfutbolistas conviven en el verde césped para pasar un buen rato en los terrenos de la Selección Argentina. Para el equipo del mediodía jugó Oscar Ruggeri, entre otras figuras, para llevar la voz de mando desde el fondo de la defensa. No obstante, no podían faltar las clásicas patadas del "Cabezón" que hacen reír a los presentes en este partido anual.

Cuando el compromiso llegaba a los 14 minutos disputados, Renato Della Paolera anotó el noveno gol para la edición vespertina y el marcador se puso 11-9 en favor de los del mediodía. El periodista que suele cubrir a Independiente salió a festejar, pero allí apareció Ruggeri para estirar el pie y mandar a Renato al suelo, generando la polémica en el encuentro. "No, no, no. Es una locura lo que acaba de hacer Oscar", decía Leo Gabes en su comentario.

Después de varias repeticiones en la pantalla de ESPN, con el comentario del "Chavo" Fucks y el "Bambino" Pons, todos coincidieron que la patada del "Cabezó" era una tarjeta roja asegurada. Sin embargo, a Saúl Laverni no le pareció una jugada merecedora de expulsión y le terminó sacando a Ruggeri la cartulina amarilla a pesar de la protesta de los compañeros de Renato. ¡Siga, siga!