Marcelo Bielsa mantuvo un tenso cruce con un periodista en la conferencia de prensa posterior al partido que la Selección de Uruguay Sub 23 disputó ante su similar de Chile por la tercera jornada del Grupo B de los Juegos Preolímpicos clasificatorios para los Juegos Olímpicos de París 2024 (se disputarán entre el 26 de julio y el 11 de agosto).

Tal discusión se dio bajo el marco de la segunda derrota de la Celeste, que llegaba como candidata para quedarse con uno de los dos cupos que otorga Conmebol mediante el torneo al torneo de fútbol olímpico, dado que cuenta con la base de futbolistas que se coronaron en la Copa Mundial de la FIFA Sub 20 de Argentina 2023.

”A mi me da la sensación que usted está acá sin ganas de dar esta conferencia de prensa. Incluso me dio también la sensación que después de partido usted declaró sin querer hacer declaraciones, quizás por protocolo por respeto a la Asociación Uruguaya de Fútbol con la intención de no generarle ninguna situación incómoda”, comentó el periodista uruguayo en su desmedida introducción en lo que debía ser su pregunta para Marcelo Bielsa.

Y como el discurso se dilataba con una cadena de suposiciones que carecían de sustento, el Loco lo cortó y le dijo: ”¿Cuál es la pregunta? ¿Me dice la pregunta?”, expresó el entrenador de la Selección de Uruguay. Pero como el periodista insistía en hacer su comentario, Bielsa repitió: ‘‘Dígame la pregunta y no pierda el tiempo”.

Finalmente, la consulta fue por qué el combinado charrúa tuvo tantas dificultades para mover su sector defensivo, algo de lo que, de igual modo, el técnico estuvo en desacuerdo y remarcó que no obtuvieron los resultados que merecieron, incluyendo no solo la derrota con Chile 1 a 0, sino también la caída 4 a 3 con Paraguay después de ir ganando 3 a 1.

La Selección de Uruguay quedó sumamente complicada para clasificar al cuadrangular final de los Juegos Preolímpicos de Venezuela

La Selección de Uruguay Sub 23 quedó última en el Grupo B con 0 unidades tras perder sus dos primeras presentaciones. De esta manera, quedó al borde de la eliminación, dado que si Argentina le gana a Chile este martes 30 de enero, los dirigidos por Marcelo Bielsa ya no tendrán chances de clasificar al Cuadrangular Final de los Juegos Preolímpicos, al cual accederán los dos primeros de cada zona.

¿Qué partidos le quedan a la Selección Argentina Sub 23 en el Grupo B de los Juegos Preolímpicos de Venezuela?

La Selección Argentina empató 1 a 1 con Paraguay en la primera jornada y le ganó 2 a 0 a Perú en su segundo encuentro. Ahora, tras quedar libre en la tercera fecha, retomará su participación en el Grupo B de los Juegos Preolímpicos de Venezuela este miércoles 30 de enero con el duelo frente a Chile y cerrará el viernes 2 de febrero contra Uruguay. Ambos compromisos se llevarán a cabo desde las 20 horas (ARG) en el Polideportivo Misael Delgado.