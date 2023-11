Red Hot Chili Peppers hizo delirar a los argentinos con su primer show en River Plate. La banda californiana volvió al país y no defraudó a sus seguidores en su primera presentación en el estadio Monumental de Núñez. Además, dejó algunas sorpresas, ya que hubo un guiño en homenaje a la figura de Diego Armando Maradona.

Este 25 de noviembre se cumplen tres años de la muerte de Maradona, una fecha que para el argentino quedará siempre marcada. Las redes sociales se llenaron con imágenes y dedicatorias a la figura del ‘Pelusa’, uno de los mayores ídolos del país para todo el mundo.

Red Hot Chili Peppers siempre tuvo sumo respeto por la figura de Maradona. Lo demostraron en varias ocasiones, sobre todo, en sus visitas al país. Y luego de su primer show en River el viernes 24, dejaron un pequeño detalle que a los fanáticos gustó mucho.

En una publicación de Instagram, la banda estadounidense publicó su lista de canciones del primer show en el Monumental. En las imágenes no sólo se ven los temas que pudieron disfrutar todos los fanáticos que asistieron este viernes, sino que hay una figura de Maradona, la misma que todos recuerdan cuando toma la Copa del Mundo.

Red Hot Chili Peppers no dudó en mostrar todo su repertorio de canciones en River con la imagen de Maradona. El propio Diego sostiene el setlist en donde están escritos canciones icónicas como Can’t Stop, Dani California, Soul to Squeeze, Strip my Mind, Suck my Kiss, Californication o By the Way, entre otras.

La relación Maradona – Red Hot Chili Peppers

Red Hot Chili Peppers ya tienen varias visitas al país. Una de las más recordadas fue en octubre de 2002 cuando tocaron en el Monumental en plena crisis del país. Si bien algunos recuerdan el show como “austero“, lo cierto es que hubo algunos guiños que el público recuerda con cariño.

Uno de ellos fue una emotiva versión de Otherside que su bajista, Flea, dedicó a Maradona. Si bien no hay imágenes que así lo demuestren, sí hay audios de aquella canción en River en 2002. El sumo respeto de la banda por la figura de la leyenda argentina siempre estuvo.

En 2014 también estuvieron de gira por el país y Flea volvió a recordar la figura de Maradona. Junto al ex guitarrista del grupo Josh Klinghoffer (actualmente es el histórico John Frusciante) visitaron el estadio de Boca, la Bombonera. No tuvieron su show ahí, pero sí disfrutaron de una visita guiada por el estadio. Allí, según reveló el sitio web oficial del club, el bajista preguntó por el palco del Diego.

Red Hot Chili Peppers y su próximo show

A la banda californiana le queda una segunda presentación en River para este domingo 26 de noviembre. Se espera otra vez lleno total en el estadio Monumental, tal como lo fue el recital del viernes.

Producto de estos dos shows de RHCP, River Plate no pudo jugar en el Monumental su partido de la Copa de la Liga Profesional ante Instituto. Tuvo que mudarse al Libertadores de América de Avellaneda, estadio de Independiente.