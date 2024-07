La famosa conferencia de prensa de Marcelo Bielsa, en la antesala del partido por el tercer puesto de la Copa América entre Uruguay y Canadá, dejó secuelas. El Loco venía acumulando bronca por distintas cuestiones organizativas y explotó en diálogo con la prensa. Si bien su tono fue algo desmedido, lo que dijo hizo ruido y generó más consenso que voces en contra. Quien lo respaldó en las últimas horas fue el Tata Martino.

Martino sobre el negocio y el fútbol

“Yo no estoy decididamente en contra del negocio porque del negocio cobramos muchos. El negocia ya está instalado, pero hay que hacerlo convivir con el fútbol. No se puede tirar tanto de la soga de un lado o tirar tanto la soga del otro. Lo que pasó respecto a los estadios, yo lo mencioné siendo entrenador de la Selección Argentina en un partido amistoso contra México en Dallas, las uniones no estaban bien. México venía con el antecedente de que en dos oportunidades diferentes se le rompieron jugadores que quedaron afuera de dos Copas del Mundo”, comenzó diciendo el Tata en conferencia de prensa tras el partido de Inter Miami.

Gerardo Martino. (Foto: IMAGO).

Además, agregó: “Entonces cuando uno tiene la organización de algo tan importante como es una Copa América que involucra a América del Sur, del Centro y del Norte, hay cuestiones que no se pueden resolver tres días antes de jugar un partido y hay cuestiones que tienen que ver con los lugares de entrenamiento… y algo que dijo Bielsa, con lo que yo estoy de acuerdo, si yo solo me fijo que el problema no lo tenga Brasil, Argentina, Uruguay o Colombia, estoy siendo injusto. Tengo que ver que, el problema no lo tena Bolivia, Panamá, Perú o ninguno”.

Un balance entre el negocio y el fútbol

“Yo creo que a Estados Unidos le sobran posibilidades para presentar mejores estadios. Cuando nosotros jugamos por el torneo local, hemos jugado cuatro veces en césped sintético, el resto eran en campo natural. Lo que pasa es que ahí es cuando aparece exclusivamente el negocio. Dónde me conviene jugar porque va a ir mayor cantidad de gente y ahí entonces sale que hay estadios que no están acorde a la envergadura de este torneo. Me parece que es un tema que fue importante, pero para mí es de muy fácil solución si se equilibra un poco la balanza”, cerró el Tata.