Las explosivas declaraciones de Marcelo Bielsa tras la derrota de la Selección de Uruguay en semifinales seguida de graves incidentes en las tribunas que pusieron en riesgo la integridad de familiares de sus dirigidos, apuntando contra la organización de la Copa América 2024 y repartiendo críticas entre CONMEBOL, Estados Unidos como país organizador e incluso parte de la prensa a la que acusó de ser funcional a los intereses económicos del negocio que rodea al fútbol, podría valerle sanciones en el corto plazo, posibilidad a la que él mismo dijo saber que estaba exponiéndose.

Este miércoles, se confirmó que CONMEBOL abrió un expediente disciplinario por aquellas expresiones del entrenador argentino, que tuvieron lugar en la previa del partido por el tercer puesto ante Canadá, y la notificación ya habría sido recibida por la Asociación Uruguaya de Fútbol. Según se avanzó en radio Sport 890, el expediente consta de “varias hojas de denuncia en contra del entrenador”. Por otro lado, se comunicó que Bielsa tiene una semana para ejercer su defensa.

La Asociación Uruguaya de Fútbol todavía no se expresó públicamente tras haber sido notificada de la apertura de expediente, aunque su presidente Ignacio Alonso Labat ya había expresado el malestar por los episodios de violencia que se vivieron en las tribunas durante la semifinal ante Colombia y la falta de eficiencia para prevenirlo en primera instancia y contenerlo después.

Aunque se desconocen los tiempos en que se tomará la determinación en relación a las denuncias que recaen sobre Marcelo Bielsa, en Uruguay ya especulan con que una sanción pueda repercutir en el normal desarrollo de la próxima fecha de Eliminatorias Sudamericanas que se disputará en septiembre, en la que La Celeste enfrentará a Paraguay como local y Venezuela como visitante.

Marcelo Bielsa expuso las falencias de una Copa América que tuvo serios problemas organizativos.

Las declaraciones de Bielsa que no cayeron bien a CONMEBOL

Marcelo Bielsa se indignó al ser consultado sobre las posibles sanciones que podrían recaer sobre los futbolistas uruguayos que se llegaron hasta la tribuna para defender a sus familias y terminaron intercambiando golpes con hinchas colombianos una vez finalizado el partido de semifinales. Fue ese el inicio de una serie de críticas que no cayeron nada bien en CONMEBOL.

“Los futbolistas fueron obligados a hacer eso, la sanción es para los que los obligaron a actuar así. Y hay que ver si le tenemos miedo a las posibles sanciones… Esto es una caza de brujas. ‘Miren que los vamos a sancionar para que cumplan en el partido por el tercer puesto’, ‘ahora ya no porque hay mucha repercusión y vamos a tener que pensar’. ¡Todo una vergüenza en un país que como organizador tiene responsabilidad también, pero estoy seguro que nos han mentido. Este fue un país capaz de armar el FIFA Gate y ahora les echan la culpa a los jugadores”, había protestado Bielsa indignado.

“Todas mentiras se han dicho acá. Hicieron conferencias para decir que las canchas estaban perfectas, cuando tengo un montón de fotos como prueba de su mal estado. Son una plaga de mentirosos. Ya dije todo lo que me prometí no decir. Scaloni se atrevió a decir una vez lo de las uniones y le dijeron que no lo hiciera más”, agregó exponiendo a la organización.