Si hay algo que hizo Ezequiel Lavezzi después de retirarse fue alejarse del foco y mantener el perfil bajo. Es por eso que desconcertó a más de uno con un fuerte mensaje en sus historias de Instagram. Sin aclarar para quién iba dirigido, el Pocho subió un texto muy picante, invitando a otra persona a juntarse para “resolver las cosas”.

“Te tembló para hacerte cargo”, fue una de las frases con las que el exfutbolista de la Selección Argentina cerró su descargo. “Te espero, campeón de cuenta bancaria”, había escrito antes.

Antes de eso, había subido una historia con la Session de Residente y Bizarrap. Después de su texto, no hubo más actividad en las redes de Lavezzi. ¿Qué habrá pasado?

+ El mensaje completo del Pocho Lavezzi

“Las cosas se resuelven como hombres, si te da nos juntamos y es nuestro, los billetes resuelven como cobarde. Te lo dije a vos pero sos una nena que no se hace cargo y manda gente. Yo no corro así que sea como quieras, pero no te dio para que nos juntáramos. Ahora hacé lo que quieras y como quieras, pero que sea en persona y de hombre, sólo vos y yo y no te animaste.

Te espero campeón de cuenta bancaria. Vos sabés bien y te tembló para hacerte cargo. Lo que pase es nuestro, pero es claro que no te animaste…”.