Liam Payne, reconocido cantante, compositor y guitarrista británico que fue miembro de la banda One Direction, se estará presentando en el Movistar Arena de Argentina, escenario ubicado en el barrio de Villa Crespo, Buenos Aires. Está confirmado que el concierto tendrá lugar el próximo sábado 9 de septiembre.

En la gira estará recorriendo distintos países de Latinoamérica como Perú, Colombia, Chile, Brasil y México. Allí el compositor cantará sus canciones más reconocidas como “Midnight”, “Polaroid”, “Drag me down”, “For You”, “Stack it up”, “Get low”, “Strip that down”, “Familiar”, “Bedroom floor” y “Little things”, entre otras.

En Bolavip Argentina te contamos todo lo que se sabe sobre la venta de entradas. Además, te compartimos el link para que puedas acceder a la web oficial del Movistar Arena, la única en la que se pueden comprar las entradas.

+Entradas para Liam Payne en Argentina 2023: dónde comprarlas

Las entradas para ver a Liam Payne en Argentina 2023 se pueden comprar en la web oficial del Movistar Arena 2023. Podés acceder a la misma haciendo CLICK ACÁ.

+¿Cuáles son los precios?

Las entradas cuestan entre $16.000 hasta $30.000 inclusive sin contar el cargo por el servicio.