Tras la conquista de la Copa América, Enzo Fernández realizó un vivo de Instagram en su cuenta de Instagram y, en la intimidad del micro, se cantó una canción con algunas frases con tinte racista, aunque cabe aclarar que todo fue en el marco de la euforia por volver a ser campeones y se replicó una canción de cancha que nació en las tribunas.

La viralización de ese video generó repercusiones impensadas: compañeros de Enzo de Chelsea lo repudiaron públicamente, también se manifestaron otros futbolistas franceses y hasta hubo intervención por parte de la vicepresidenta de Argentina.

Lo que se disparó luego y se intentó poner en tela de juicio es prácticamente a toda la sociedad argentina e inclusive hubo una clara intención de dejar en claro que todo el país era racista, algo totalmente descabellado. Quien se refirió al tema es Vito De Palma, periodista italiano con más de 40 años viviendo en Argentina.

El descargo de Vito De Palma en Twitter

“Llegué a la Argentina en 1983, con 25 años. Recorrí bastante el mundo y puedo afirmar sin dudarlo que no conozco un pueblo menos racista que el argentino. Es el unico país en el mundo en el que las 3 grandes religiones monoteistas conviven en paz, así como hacen pueblos que en otros lados se odian y se matan, como turcos y armenios o árabes y hebreos”, comenzó escribiendo el italiano en su cuenta de Twitter.

Además, agregó: “Ser extranjero en Argentina no sólo no es un obstáculo, por lo contrario es una ventaja. Eso sí, el argentino es creativo y muy picante con las ofensas y los cantitos, que por algo los copian en todo el mundo. La estupidez de un chico, que volvió público algo de la intimidad de un plantel, no puede condenar a todo un pueblo a ser acusado de algo absolutamente falso”.

Para De Palma, lo de Enzo Fernández fue una estupidez. Foto: (IMAGO).

“Por último, y mirando a mi Italia, recuerdo cargadas muy pesadas de los jugadores de Inter y Milan, cuando salieron campeones, insultando a sus rivales de toda la vida. O se creen que en los demás vestuarios no se canta y no se insulta? No seamos infantiles. Son cosas del fútbol, no hay que elevarlas a una importancia que no tienen. Y con eso cierro el argumento, que ya tuvo demasiada visibilidad y no la merecía en absoluto”, concluyó en su tuit.