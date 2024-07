Ya son varios los jugadores de la Selección Argentina que se pronunciaron sobre las acusaciones contra Enzo Fernández luego del polémico video con cánticos contra Francia. Ahora le tocó a Leandro Paredes, que estuvo en sintonía con sus compañeros y bancó al surgido en River.

Desde Mendoza, donde presentó su propio vino, el actual futbolista de la Roma fue claro al tocar el tema: “Creo que se armó este escándalo de la nada, porque nosotros tenemos una forma de vivir el fútbol muy diferente a los demás, obviamente sin querer faltarle el respeto a nadie, sin querer tener el mínimo pensamiento así“.

“No somos un país racista, ni mucho menos. Tenemos un grupo de jugadores increíble con mucho respeto a todos. Como dijo Enzo en su Instagram, pidió disculpas y tiene que quedar ahí“, expresó el ex-Boca, dando por concluido el tema.

De Paul y Mac Allister también defendieron a Enzo

El volante de Atlético de Madrid visitó Olga y explicó sobre lo que le pasó al de Chelsea: “Yo creo que uno no analiza tanto la canción de cancha, lo hace más en relación a una chicana. Después se puede entender a gente que haya sufrido el racismo no le guste“.

Luego, criticó el accionar de los compañeros de Enzo: “Creo que hay lugares. Si algún compañero de Enzo, como sucedió, se siente ofendido, la manera es llamarlo a él no va a ponerlo en una red social. Ahí creo que hay un poco de malicia o querer ponerlo a Enzo en un lugar que no tiene nada que ver. Es rarísimo“.

Por su parte, el del Liverpool opinó: “El tema de Enzo es muy sensible y hay que tener cuidado con lo que uno dice. En Europa es más sensible que acá. No somos un país racista ni estamos acostumbrados a hablar de racismo. Sí es un tópico importante, pero Enzo ya pidió las disculpas y explicó lo que pasó”.

FIFA inició una investigación del caso

Según informó AFP, la FIFA ya está al tanto de la situación que se transformó en una denuncia pública por racismo a Enzo Fernández y tomará cartas en el asunto. Contactado por la Federación Francesa de Fútbol, el ente rector del fútbol mundial inició una investigación sobre el caso y evaluará si decide sancionar o no al futbolista argentino en el plano internacional.