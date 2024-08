El ex futbolista posteó una serie de tuits en las redes sociales explicando su cruce con el streamer.

Luego de la derrota y posterior eliminación de Boca en los octavos de final de la Copa Conmebol Sudamericana a manos del Cruzeiro de Brasil, el Kun Agüero realizó un stream en vivo junto a Coscu, y allí quisieron hablar con Davo Xeneize, pero tras la negativa de éste, se armó un gran revuelo en las redes sociales.

“Qué hacés Coscu ¿todo bien?. La verdad que no tengo ganas amigo, no es con ustedes, simplemente no tengo ganas de meter un Discord hoy después de que Boca pierda“, le respondió Davo a Coscu, rechazando la invitación a participar del stream con un respetuoso audio, que generó al Kun, que lo increpó.

“¿Davo no querés hablar? listo, yo tampoco te llamé, Coscu te quiso hablar de onda y lo limpiaste. ¿Sabés qué pasa? Nunca escupas para arriba, pa, porque te puede caer, mirá que esto da muchas vueltas. Seguramente ahora no necesitás de nadie eh, pero va a haber algún momento en que vas a necesitar de alguien”, respondió el ex futbolista en medio del stream, molesto con Davo Xeneize.

Horas después, este cruce se hizo viral en las redes sociales, en donde muchos usuarios comenzaron a criticar el accionar del ex futbolista del Barcelona y Manchester City, entre otros. Por su parte, el Kun no se quedó atrás, y se defendió, alegando que quienes lo critican no vieron la situación completa.

“Pero si a mi no me aceptó ninguna llamada capo. Fue con Coscu con quien no quiso hablar y estaba yo. Pero la forma en que se lo dijo me parece mal cuando Coscu le da todo a él”, tiró Agüero en su cuenta de Twitter, explicando que su enojo para con el joven streamer fue por las formas en las que respondió.

“¿Si no quiso hablar de boca porque prendió stream?”, fue una de las respuestas del Kun para con los usuarios que lo criticaban, fundamentando que Davo no quiso hablar con ellos. Además, a otro usuario que lo defendió le respondió: “Al fin vio uno el video entero. Gracias”.

Y agregó, tuiteando que el tema ya estaba cerrado: “Bueno gente, abrazo a todos, saludos y ya está el tema con Davo, todo bien. Él tiene su opinión como yo la mía. No pasa nada. Nos vemos pronto en stream”.

Los tuits del Kun Agüero contra Davo Xeneize