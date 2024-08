Después de la eliminación de Boca Juniors ante Cruzeiro en octavos de final de la Copa Sudamericana, Kun Agüero realizó un stream junto con Coscu y para analizar el partido se les ocurrió escribirle a Davo Xeneize. Esa idea desató un conflicto entre streamers que se hizo viral y desató la reacción de las redes sociales.

Es que al recibir la invitación para sumarse a la trasmisión, Davo, que estaba molesto por la derrota de su equipo, prefirió no participar. “Qué hacés Coscu ¿todo bien?. La verdad que no tengo ganas amigo, no es con ustedes, simplemente no tengo ganas de meter un Discord hoy después de que Boca pierda“, le contestó en un respetuoso audio al influencer.

Lo que parecía ser una respuesta respetuosa del streamer hincha de Boca, molestó mucho al Kun Agüero, quien al enterarse en vivo de la situación, se fastidió. “¿Davo no querés hablar? listo, yo tampoco te llamé, Coscu te quiso hablar de onda y lo limpiaste. ¿Sabés qué pasa? Nunca escupas para arriba, pa, porque te puede caer, mirá que esto da muchas vueltas. Seguramente ahora no necesitás de nadie eh, pero va a haber algún momento en que vas a necesitar de alguien”.

En este sentido, el ex futbolista de la Selección Argentina, siguió: “Ustedes son así, no se bancan, les gusta bromear y después si los cargan, no se la bancan. Y Davo tiene que aprender que si va a hablar con alguien ‘que sepan entender’, no ¿qué es ‘que sepan entender’, flaco?. Si perdió Boca ya está, y la semana que viene va a ganar Boca y vas a estar contento pero no puede ser que ‘No, perdió Boca y ahora no tengo ganas de hablar con vos’. Listo, cuando tenga que hablar con alguien le diré, sabés qué Davo, con vos no tengo ganas de hablar porque sos un pelotudo, corta“.

Al enterarse de toda esta situación, Davo hizo un breve descargo durante su transmisión en vivo: “Yo no soy ni agrandado ni me creo más que nadie, simplemente Boca viene de quedar afuera y no tengo ganas de hacer un Discord con alguien, no es algo contra él. Eso es lo que yo creo, lo que pienso, pero bueno no tengo que hacer cosas pensando en las visitas, tengo que hacer cosas pensando en cómo lo siento yo”.

Por su parte, Coscu emitió un tuit tras las críticas recibidas: “Es increíble que me están fumando a mi… Yo literalmente no dije nada y me cansé de defender a Davo”.

La secuencia completa del cruce