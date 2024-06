La Selección de Rugby de Nueva Zelanda dio a conocer una triste noticia este miércoles al informar sobre el fallecimiento de Shayne Philpott. Anunciaron que el exjugador murió por ‘causas médicas’ en la ciudad de Christchurch y no trascendió, hasta el momento, la razón particular de su deceso.

El rugbier, que ocupó varios puestos entre los backs a lo largo de su carrera, supo tener enorme trascendencia en su corto pasaje por los All Blacks. Su capacidad para recuperarse de lesiones de gravedad hicieron que se ganara el cariño de los seguidores del equipo.

Debutó en 1988 tras haber superado una rotura ligamentaria y llegó a ser parte del combinado neozelandés en el Mundial 1991, en el que su equipo alcanzaría las semifinales. En total, disputó 14 encuentros y dos pruebas internacionales con los océanicos.

A nivel local, Philpott se destacó en el Canterbury, dónde sus actuaciones lo llevaron al legendario combinado. Allí militó entre 1986 y 1995, con 107 partidos disputados en los que aportó más de 500 puntos.

“Nuestros pensamientos están con la familia y los seres queridos del ex All Black Shayne Philpott, quien falleció a los 58 años. Philpott jugó 14 partidos para los All Blacks entre 1988 y 1991 y fue un incondicional del rugby de Canterbury. Descansa en el amor All Black #895“, escribió la cuenta de la selección para homenajear a su leyenda.