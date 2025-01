Lautaro Martínez dijo que todavía sufre en el Inter por lo hecho en la Copa América

Lautaro Martínez, en términos individuales, está teniendo la temporada con los números más bajos desde que arribó al Inter de Milán. Es que en los primeros seis meses de la campaña, el Toro apenas acumuló, entre todas las competencias (Serie A, Copa Italia, Supercopa de Italia y UEFA Champions League), 7 goles, cifra que está bastante lejos de los 13 de Marcus Thuram, que es el goleador del elenco de Simone Inzaghi.

Para esta tendencia que mantiene preocupados a los hinchas del Nerazzurro, el exdelantero de Racing explicó en una conferencia de prensa que el poco descanso que tuvo a mitad de año, a causa de su presencia en la Copa América de los Estados Unidos con la Selección Argentina, es un factor que, para él, está teniendo mucho que ver.

”Al principio de esta temporada descansé poco, no hice ninguna preparación (debido a la competencia que se llevó a cabo en Norteamérica). Este es mi peor período en cuanto a goles marcados, pero me siento bien, me siento en forma y estoy tranquilo”, apuntó Lautaro Martínez a raíz de la escasa cosecha de anotaciones.

Por otro lado, compartió sus sensaciones frente a la Final de la Supercopa de Italia que el Inter de Milán disputará con su clásico rival AC Milan: “Este partido me estimula mucho, es una final, un derbi, el primer trofeo de la temporada y queremos ganarla. Lo importante, al menos mañana, es el resultado y llevarnos el trofeo a casa”.

En esa misma línea, ante la insistencia de los periodistas respecto a sus estadísticas, el nacido en Bahía Blanca remarcó: “Lo único que importa es ganar, nos sentimos bien como grupo y como equipo, nos enfrentamos al Milán que es el único que nos ha ganado. Mañana lo único que importa es ganar y no quien marca los goles: si yo no lo logro, espero que los demás se encarguen de ello”.

Lautaro Martínez, uno de los máximos goleadores de la historia del Inter de Milán

A pesar de la merma en sus números en el Inter de Milán, el atacante de la Selección Argentina es uno de los máximos goleadores en la historia del conjunto italiano. Hasta entonces suma 136 anotaciones y se ubica sexto en la clasificación que lidera Giuseppe Meazza con 284. Por cierto, en el top 10 también aparece Mauro Icardi (8) con 124 goles.

Publicidad

Publicidad

¿Cuándo se enfrentan el Inter y el AC Milan por la Final de la Supercopa de Italia?

El Inter de Milán, que derrotó 2 a 0 a Atalanta, y el AC Milan, que se quitó de encima a la Juventus al vencerlo 2 a 1, se medirán en la Final de la Supercopa de Italia 2025, la cual se llevará a cabo este lunes 6 de enero desde las 20 horas de Europa Central en el Al -Awwal Park de Riad, Arabia Saudita.

ver también Carlo Ancelotti marca el futuro de un jugador de la Selección Argentina: "Seguro que puede ser parte del Real Madrid"