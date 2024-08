Mariano Closs es sin duda uno de los relatores más populares del fútbol argentino. En los últimos años, el periodista que trabaja para la señal televisiva de ESPN, se ha popularizado por sus apasionantes relatos en la Copa Conmebol Libertadores, y desde hace poco tiempo regresó a relatar la Liga Profesional.

A pesar de la popularidad que tiene, Closs no es quien relata los partidos más importantes que emite ESPN en la Liga Profesional, y el mismo periodista en diálogo con el programa de stream de AFA Play, reveló cuál es el principal factor que tiene en cuenta a la hora de elegir qué encuentro relatar.

“Hay un momento en el que me hizo un click la cabeza porque quería empezar a ir a la cancha, y empecé a dejar lo que no hubiese dejado nunca, que es jugar al fútbol, campeonatos en los que estoy anotado pero no voy”, comenzó en su relato Closs sobre su factor para elegir qué partido relatar.

Y agregó, explicando que el mismo es el día de partido de Colegiales, club que milita en la Primera B Metropolitana: “Supedito todo a partir, yo soy socio de Colegiales y tengo mi abono de la platea, supedito todo para ir a verlo. Hay una cuestión laboral que nadie sabe, pero yo supedito mi partido de fin de semana de fútbol que yo relato en relación a Colegiales”.

Mariano Closs con la camiseta de Colegiales.

“Si Colegiales juega el sábado yo busco el partido a relatar el lunes, domingo o viernes. Y mi fútbol de campeonato de club quedó postergado, cosa que nunca hubiera imaginado en mi vida. Así es mi vida de libertad no profesional. Ahora lo puedo ejecutar y no sabés qué feliz me hace”, cerró.

Mariano Closs relatará el clásico de Avellaneda

Mariano Closs estará presente para relatar el clásico de Avellaneda entre Racing e Independiente que se jugará en el Cilindro por el partido correspondiente a la fecha 12 de la Liga Profesional. Este encuentro, se disputará el próximo domingo 25 de agosto desde las 17:00 horas y se puede ver a través de la señal de ESPN Premium y de TNT Sports.