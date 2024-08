En el inicio de la fecha 11 de la Liga Profesional, ocurrió un hecho polémico en el encuentro que finalizó en empate 0 a 0 entre Platense y Barracas Central, ya que en el segundo tiempo Goñi, defensor del Guapo, dentro del área tapó con su mano un remate de Guido Mainero, pero el árbitro Sebastián Zunino, no pitó el penal.

Referido a esta situación, en la que el VAR avaló la decisión del árbitro principal y ni siquiera lo llamó para revisar la posible infracción, el periodista Mariano Closs hizo un fuerte descargo en el programa F12, emitido por ESPN, donde apuntó contra el nivel arbitral del fútbol argentino y las polémicas a favor de Barracas Central.

“Para la que no tengo traducción es en la jugada de Platense y Barracas. Ahí no me pidan traducción ni querer encontrar algún motivo porque no lo voy a encontrar. Si están esperando una reflexión sobre qué le pudo haber pasado al árbitro, es imposible”, comenzó en su descargo, que inició luego de revisar la polémica entre Boca y San Lorenzo, en la que no le dieron un penal al Ciclón.

“Ahí está el problema, en el primer penal. Tapia debe decirles que este no es el camino si ustedes quieren que le vaya bien a Barracas para quedar bien conmigo. No es el camino. Entiendo que Tapia quiera que Barracas esté en Copa Sudamericana, pero no es el camino este, porque Barracas jugó bien el torneo pasado, y este no es el camino”, siguió.

Y sumó acusando a los árbitros de querer favorecer a Barracas Central para quedar bien con Tapia: “No digo que les pida que le den una mano. Habrá armado mejor plantel, pero a veces los cuerpos arbitrales son más papitas que el Papa. No creo que Tapia diga que las groseras sean para Barracas”.

“Esto no es criterio, es algo que te llama la atención. Tenía ganas de confiar de que Zunino era un buen árbitro, pero no”, cerró, afirmando que perdió la credibilidad en el árbitro del encuentro luego de este error que le costó un claro penal para Platense en el empate 0 a 0.

La bronca de los jugadores de Platense por este error de Zunino

“De la polémica creo que no hay mucho para decir, lo vieron ustedes, lo vi yo al lado. Me da un poco de miedo decir lo que pienso porque no sabes si te conviene o no, si el viernes que viene va a venir peor la cosa. Prefiero guardarme lo que pienso”, tiró Mateo Pellegrino, delantero del Calamar que siguió de cerca la jugada.

Por su parte, Juan Pablo Cozzani, el arquero de Platense, agregó: “Vamos a decir que son cosas que pasan, hay que decir eso. Es bastante difícil porque no podes decir lo que pensas. Prefiero decir que son cosas que pasan y no cargarme con más quilombos”.