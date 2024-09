Vinícius Júnior es un futbolista que tuvo varias polémicas a lo largo de su corta carrera. Es cierto que tuvo algunas actitudes reprochables, sobre todo cuando va ganando, pero de ahí a descalificarlo como persona o discriminarlo por su color de piel hay un abismo que jamás se debe cruzar. Francisco Roig, popularmente conocido como Paco, fue presidente del Valencia en la década del 90 y en las últimas horas tuvo unas declaraciones horrendas para con la estrella brasileña del Real Madrid.

En diálogo con Relevo, Paco Roig afirmó sobre Vinícius Júnior: “Será un gran jugador, que yo creo que lo es, pero es un… es una mierda como persona. Antes no había esos problemas o yo no los notaba. A nosotros nos tiran dos o tres gradas, que los aficionados no pudieron entrar en dos o tres partidos, y a éste le perdonan. Será un gran jugador, que yo creo que lo es, pero es un… es una mierda como persona. Siempre yendo al árbitro”.

Además, agregó en relación al conflicto que hubo la temporada pasada cuando los hinchas de Valencia discriminaron a Vinícius por su color de piel: “¿Aquí sabe lo que hizo? Se subió a la valla de Mestalla y dijo ‘tú me has dicho hijo de ..’. Yo estaba ese día en Mestalla con mi nieto y con mi hijo. Y le dije a mi nieto, ‘Alfonsito ¿Qué están diciendo?’. Y me responde: ‘dicen tonto’. Yo creía que le decían mono. Pero no. Y le digo a mi hijo Alfonso, de 40 años, el padre del nene, ‘¿qué dicen?’ E igual. ‘Tonto’. Pues va el tío, sale, se planta y empieza a tocarse ahí y decir ‘vosotros a Segunda’ y le quitan la tarjeta roja, pero esto qué es”.

Vinícius Júnior. (Foto: IMAGO).

Xenofobia absoluta

“Romario era medio negro y no tenía problemas. Es que en Madrid está el tío este, que es… Al Madrid yo le llamo el Real inmigrante. Si tiene ocho negros, dos blancos extranjeros y un español. Yo he estado en Sudamérica 20 o 30 veces y nunca me ha pasado nada. Voy a Sudamérica con humildad y hablo con cariño. Yo no puedo ir allí diciendo que soy el conquistador. Este tío no puede ser. ¿Pero tú quién eres?”, dijo Roig sobre el Real Madrid y el origen de sus jugadores.