Premios Olimpia 2025: homenaje a Maradona, Di María galardonado y Canapino de Oro

El pasado lunes se entregaron uno de los premios más importantes del país en el ámbito deportivo y se vivieron momentos de emoción.

Por Lautaro Toschi

Di María y Tapia
© @chiquitapiaDi María y Tapia

Tal como sucede hace décadas a fin de año, el pasado lunes se entregaron los prestigiosos Premios Olimpia. Organizado por el Círculo de Periodistas Deportivos, los Olimpia son un emblema de Argentina y todos quieren ganarlo. En este 2025, se vivieron momentos de máxima emoción en el homenaje a Diego Armando Maradona. Ángel Di María también fue reconocido y Agustín Canapino se quedó con el de oro.

Maradona, infinito

Por primera vez en la historia se entregó el Olimpia Infinito y, como no podía ser de otra manera, el ganador fue Diego Armando Maradona. Dalma y Gianinna fueron las encargadas de subir al escenario. Dalma afirmó: “Estamos profundamente orgullosas de que nuestro papá forme parte de los premios más importantes de los premios en Argentina. Queremos agradecer al Círculo de Periodistas Deportivos por este reconocimiento”.

Es una gran emoción para nosotras poder representarlo a él en este momento. Sin embargo, también queremos ser completamente sinceras: hubiéramos preferido que sea él quien se subiera a este escenario y agarrara este premio y nosotras acompañarlo desde abajo como lo hicimos en otras oportunidades. No queremos extendernos demasiado y hablar en su nombre, porque no nos gusta cuando otros lo hacen”, completó la hija mayor de Pelusa.

Di María, mejor jugador argentino de 2025

Ángel Di María también fue premiado como mejor jugador de fútbol argentino, por sobre Leandro Paredes y Lautaro Martínez. Al subir a recibir su estatuilla, Fideo dijo: “Este es el segundo, estoy más que agradecido. Estar con todos los deportistas argentinos acá es algo muy lindo, quería estar acá con todos. Agradecerles a todos y desearles que tengan un 2026 espectacular”.

Canapino de oro

A la hora de elegir al ganador de Olimpia de Oro, no hubo muchas dudas ya que Agustín Canapino tuvo un año soñado en un deporte tan apasionante como es el automovilismo. El de Arrecifes ganó en este 2025 en tres categorías diferentes: Turismo Carretera, TC Pick Up y TC 2000.

Todos los ganadores de los Olimpia 2025

  • Ajedrez: Faustino Oro
  • Artes Marciales Mixtas: Ailin Pérez
  • Atletismo: Florencia Borelli
  • Automovilismo: Agustín Canapino
  • Básquetbol: Facundo Campazzo
  • Billar: Valentino Oliveto
  • Bochas: Carmelo Retamar
  • Boxeo: Evelin Bermúdez
  • Canotaje: Aramis Sánchez Ayala
  • Cestoball: Santiago Díaz
  • Ciclismo: Julieta Benedetti
  • Deportes de Invierno: Franco Dal Farra
  • Equitación: Manuel Chechic
  • Esquí Náutico: Eugenia De Armas
  • Esgrima: Isabel Di Tella
  • Fútbol: Ángel Di María
  • Futsal: Juan Cruz Freijo
  • Gimnasia: Julieta Lucas
  • Golf: Ángel Cabrera
  • Handball: Diego Simonet
  • Hockey sobre Césped: Tomás Santiago
  • Hockey sobre Patines: Gonzalo Romero
  • Judo: Mariano Coto
  • Karate: Juan Ignacio Gallardo
  • Lucha: Agustín Destribats
  • Motociclismo: Valentín Perrone
  • Natación: Agostina Hein
  • Pádel: Agustín Tapia
  • Paralímpicos: Iñaki Basiloff
  • Patín: Facundo Nieva Biza
  • Pato: Justo Bermúdez
  • Pelota: Facundo Andreasen
  • Remo: Santino Menín
  • Rugby: Santiago Carreras
  • Softbol: Luciano Biondi
  • Taekwondo: Ignacio Espíndola
  • Tenis: Horacio Zeballos
  • Tenis de Mesa: Horacio Cifuentes
  • Tiro: Julián Gutiérrez
  • Turf: Francisco Goncalves
  • Voleibol: Agustín Loser
  • Yachting: Catalina Turienzo
