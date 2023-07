Todos simpatizan por un equipo del fútbol argentino, pero son pocos los que salieron del clóset y confesaron por quién tienen afinidad. Algunos creen que está bien, porque no debería condicionar su análisis futbolístico, mientras que otros creen que debe mantenerse en silencio y que, como mucho, lo sepan personas de su entorno.

Oscar Ruggeri, es conocido por su exitosa carrera como futbolista profesional, donde vistió las camisetas de River, Boca y Real Madrid, entre otros, también ha logrado títulos con la Selección Argentina, como fueron el Mundial de México en 1986 y las ediciones de 1991 y 1993 de la Copa América. Pero también por ser muy verborrágico en la pantalla de ESPN.

Este mediodía, mientras se emitía una nueva edición de F90, programa que conduce Sebastián Vignolo, el ex defensor central mantuvo una discusión con Federico Bulos, a quien acusó de ser hincha de Boca. Y lo hizo pasar un momento muy incómodo.