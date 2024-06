El pasado jueves 30 de mayo se emitió por última vez en ESPN el programa Simplemente Fútbol, con 30 años de existencia en distintas señales que lo volvió un clásico entre los apasionados del deporte más popular del mundo. El ciclo llegó a su fin en el canal por la salida de Quique Wolff, exjugador de Real Madrid y la Selección Argentina, después de 24 años desempeñándose como periodista de la empresa.

En diálogo con Urbana Play, horas antes de esa última emisión, él mismo se encargó de revelar que su partida no se trató de una decisión personal y al mismo tiempo dio aviso de que muy probablemente continuará con el programa que ya es marca personal en otro sitio.

“Terminó mi ciclo en ESPN, no mi ciclo de laburo. Simplemente Fútbol tiene más de 30 años. Son decisiones que se toman. No la tomé yo. Pasé una época maravillosa. Me encantó todo lo que me tocó hacer, todo lo que me pedían”, expresó Quique Wolff, que desde hace algunos años había incorporado al programa a su hijo Pedro

“Nunca tuve ningún problema y tuve muy buena gente alrededor mío. Las cosas después han cambiado, ahora cambió bastante el canal. Llegó esto y si no estoy más yo, no está más Simplemente Fútbol, porque es mío. Después de tanto tiempo… Siempre fue mío”, agregó.

El jueves 30 de mayo se emitió el último programa de Simplemente Fútbol en ESPN.

Quique Wolff fue contratado por ESPN en 2000, después de haber cubierto ya dos Mundiales como periodista. Fue comentarista de grandes partidos y también llevó su clásico programa, que ya se había transmitido por América y Fox Sports Américas.

Récrod televisivo

Además de convertir Simplemente Fútbol en uno de los programas deportivos más vistos en América Latina, Quique Wolff logró un récord inédito en Argentina, debido a que fue el primer ex deportista profesional en ganar un Martín Fierro como conductor de televisión. En total fueron dos las estatuillas que ganó, como mejor programa y como mejor conductor de ciclos deportivos.

La carrera deportiva de Quique Wolff

Entre 1967 y 1980 se desarrolló la carrera de Quique Wolff como futbolista profesional. Defendió las camisetas de Racing y River antes de partir rumbo al fútbol español, donde jugó en Las Palmas y Real Madrid. Fue mundialista con la Selección Argentina en 1974 y ya en el cierre de su carrera, de regreso al país, jugó para Argentinos Juniors y Tigre antes del retiro.

El exdefensor conquistó un bicampeonato de Liga con Real Madrid, en las temporadas 1977/1978 y 1978/ 1999. En su palmarés registra también el Sudamericano conquistado con la Selección Argentina Sub 20 en Paraguay, en 1967.