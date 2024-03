La pelea que Claudio Turco García protagonizó durante su programa (Lo del Turco) y delante de todos sus invitados generó una revolución en las redes sociales. El episodio fue transmitido en vivo desde la cuenta de Instagram de la productora y tuvo en los streamers Luquitas Rodríguez y Coscu a dos testigos de lujo.

A las dudas que en un primer momento existieron sobre lo que había motivado la reacción del exfutbolista contra Ricardo Chao, dueño de un promocionado lugar de compra y venta de camisetas retro, le siguieron las primeras explicaciones de quienes lo habían presenciado todo.

“En el programa suele haber un chiste que es que a Jesús le atrae la mujer del Turco. El chico de Camisetas Ladri (Chao, de Camisetas Nani) empezó a hacerse el canchero y le repitió unas tres o cuatro veces al señor Turco García que Jesús quería tener relaciones con su mujer”, relató un testigo directo en un audio de WhatsApp que no tardó en viralizarse también.

Y siguió: “Cuando se para Camisetas Ladri y lo quiere empujar, El Turco se va para atrás, lo empuja, tira dos manos Camisetas Ladri y ahí El Turco demuestra lo que sabe de boxeo porque le da dos piñas certeras. Encima todo esto delante de Coscu, que viene de cagar a trompadas a un chileno”.

También Luquitas Rodríguez relató el desenlace de una pelea que se produjo exactamente detrás de su posición. “Camisetas Nani estaba tirando de la soga, quizás sin saberlo. Voy a citar, no maten al mensajero. ‘Encima este se quiere cog*r a tu mujer’, dice. El Turco García primero decide tirarle un vaso de gaseosa. Camisetas Nani vuelve a hacer un comentario y El Turco le arroja el vaso vacío”, contó.

“Coscu había quedado mojado. Camisetas Nani se para y lo va a buscar. El Turco se para también. Yo me di cuenta que era una situación de piñas, pero no quería levantarme e irme antes que se consume. Yo soy muy cagón. Lo que atino a hacer es mirar para los costados. Yo nunca había visto al Turco así en mi vida, estaba viendo rojo. No había chance de un llamado a la reflexión. El Turco lo empuja. Nani fue al frente. Yo percibo la violencia”, concluyó.

El Tuit de Coscu sobre lo sucedido

Coscu se expresó en la red social X sobre la pelea que presenció en primera persona. “Pinchó el programa… a los que dudan les puedo decir, que fue real y que volaban vasos, por un momento temí por mi vida. Ni saludar pude”.