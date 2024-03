Al día siguiente de la pelea que mantuvo con el Turco García en plena grabación del programa al que había sido invitado por este, Ricardo Chao volvió a trabajar, como en una jornada cualquiera, al local de Villa Crespo por el que es reconocido en el mundillo del fútbol: Camisetas Nani.

Ahí mismo tuvo lugar su primera aparición pública después de agarrarse a piñas con el exjugador de Racing, club del que también él es hincha, incluso habiendo formado parte de su barrabrava. El encargado de reportarlo fue el artista Homer el Mero Mero, quien pasó a saludar y subió una historia a su cuenta de Instagram.

“Muhammad Ali”, le dijo mientras lo filmaba. Tati, como es conocido por los amigos Ricardo Chao, saludó sonriente y tarareó la canción de Rocky Balboa, mientras varias personas revisaban la gran variedad de camisetas que ofrece su local.

¿Qué pasó entre el Turco García y el dueño de Camisetas Nani?

Luquitas Rodríguez, otro de los invitados en el programa Lo del Turco, se encargó de relatar con lujo de detalles cómo comenzó el altercado entre el exjugador y Ricardo Chao. “Camisetas Nani estaba tirando de la soga, quizás sin saberlo. Voy a citar, no maten al mensajero. ‘Encima este se quiere cog*r a tu mijer’, dice. El Turco García primero decide tirarle un vaso de gaseosa. Camisetas Nani vuelve a hacer un comentario y El Turco le arroja el vaso vacío”, contó.

Y agregó: “Coscu (otro de los invitados) había quedado mojado. Camisetas Nani se para y lo va a buscar. El Turco se para también. Yo me di cuenta que era una situación de piñas, pero no quería levantarme e irme antes que se consume. Yo soy muy cagón. Lo que atino hacer es mirar para los costados. Yo nunca había visto al Turco así en mi vida, estaba viendo rojo. No había chance de un llamado a la reflexión. El Turco lo empuja. Nani fue al frente. Yo percibo la violencia”.

La reacción de Coscu

“Pinchó el programa… a los que dudan les puedo decir, que fue real y que volaban vasos, por un momento temí por mi vida. Ni saludar pude“, tuiteó Coscu luego de ser testigo directo de las piñas entre Turco García y el dueño de Camisetas Nani.