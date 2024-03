Dueño de Camisetas Nani, un popular local que se dedica desde hace años a la compra y venta de camisetas de fútbol, Ricardo Tati Chao fue invitado a Lo del Turco, programa en que el exfutbolista Claudio García hace de anfitrión, pero terminó teniendo con este una discusión que terminó a las piñas y alcanzó enorme repercusión pública, desde las redes sociales hasta los medios de prensa.

Hincha fanático de Racing, formó parte de la Guardia Imperial y aparece mencionado en la causa por el asesinato del hincha de Independiente Gustavo Rivero en 2002, en una pelea posterior a un clásico de Avellaneda. Además, en 2018, integrado a la facción La 95, fue detenido en los alrededores del estadio Libertadores de América, de Independiente, infiltrado en la barra de Gremio, con una camiseta de ese equipo.

En paralelo, Chao construyó su imperio de camisetas retro en Villa Crespo, donde instaló el local para dar un paso adelante en un negocio que había iniciado por Mercado Libre. “Me enteré de que algo parecido estaba funcionando en Porto Alegre y como ya estaba metido en el negocio de las camisetas de fútbol encontré esta oportunidad y alquilé para poder vender a la calle”, había explicado en una entrevista concedida a Clarín en 2019.

Tati aprovechó el hecho de haber sembrado contactos en el mundo del fútbol para comenzar a promocionar su negocio. En Azzaro al Horno, programa que conducía Flavio Azzaro y que se emitía por Canal 26, se sorteaba en cada emisión una camiseta de su local.

Otro episodio que le dio al dueño de Camisetas Nani visibilidad pública sucedió en 2017, cuando fue fotografiado con la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner en plena campaña electoral, con dos camisetas de Racing que llevaban el número 95 en alusión a la facción de la barra brava.

¿Cómo fue la pelea entre Turco García y Ricardo Chao?

El streamer Luquitas Rodríguez, otro de los invitados al programa, relató desde su canal cómo se desarrolló la pelea que inició en la mesa y terminó a sus espaldas. “Camisetas Nani estaba tirando de la soga, quizás sin saberlo. Voy a citar, no maten al mensajero. ‘Encima este se quiere cog*r a tu mijer’, dice. El Turco García primero decide tirarle un vaso de gaseosa. Camisetas Nani vuelve a hacer un comentario y El Turco le arroja el vaso vacío”, contó.

Y agregó: “Coscu (otro de los invitados) había quedado mojado. Camisetas Nani se para y lo va a buscar. El Turco se para también. Yo me di cuenta que era una situación de piñas, pero no quería levantarme e irme antes que se consume. Yo soy muy cagón. Lo que atino hacer es mirar para los costados. Yo nunca había visto al Turco así en mi vida, estaba viendo rojo. No había chance de un llamado a la reflexión. El Turco lo empuja. Nani fue al frente. Yo percibo la violencia”