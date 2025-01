A San Lorenzo lo salva el torneo de 30 equipos

Después de terminar 2024 en la posición 24 sobre 28 equipos, el mercado de pases de San Lorenzo, hasta ahora, es lamentable. No sólo porque prácticamente no incorporó, a excepción de la llegada de Emanuel Cecchini, cuando resta una semana para el inicio de la Copa de la Liga, sino que se le fueron 15 futbolistas. Entre los que se marcharon, hay algunos importantes y otros no tanto, así aparecen Leguizamon, Remedi, Barrios, Campi, Blanco, Bustos, y el polaco pica penales de apellido difícil.

Ahora, hay 30 equipos en Primera, y hoy en día el Ciclón ocupa el puesto 15 en los promedios, es decir, que con dos descensos en una liga de 20 equipos arrancaría con la soga al cuello, con riesgos claros y ciertos de perder la categoría. De todas maneras no te podés dormir porque si agarrás el tobogán enjabonado y no paras más.

Siempre hay que darle tiempo a las personas para que se acomoden a su nueva función, pero hasta acá, si me baso en los resultados la gestión de la Roca Sánchez como manager, hay que decir que es silenciosa y pobre. Muy pobre. Hace dos semanas que se discute si el arquero debe ser un holandés y mientras tanto no llegan incorporaciones.

Mientras tanto, el ciclo de Marcelo Moretti como presidente cumplió ya un año y en ese tiempo se quemaron ídolos y no hay éxitos en el horizonte. Pasaron El Gallego Insúa y Pipi Romagnoli como entrenadores, además de la pelea con Néstor Ortigoza, su pilar para ganar la elección. En el medio hubo Consejos de fútbol y dirigentes renunciados.

Por otro lado, hay que ser sinceros y reconocer que Miguel Ángel Russo no fue la solución para el equipo. Más allá de la victoria ante Nacional en el inicio de 2025, creo que estamos de acuerdo en que este equipo no ilusiona a nadie. Russo es un grande del fútbol argentino, un ejemplo, un referente, un tipo que se ganó la admiración de todos, además de un gran entrenador, pero ningún DT hace milagros, sin jugadores es imposible.

Pobre San Lorenzo.

