Momento histórico: Scaloni define el primer once de la Selección Argentina sin Messi

Pensando en el partido de este viernes frente a Uruguay en la Bombonera, el cuerpo técnico argentino ultima todos los detalles.

Se acerca un momento histórico para la Selección Argentina, que es la primera fecha FIFA sin Lionel Messi. Y todo se iniciará el próximo viernes, con el amistoso frente a Uruguay. Por eso, tenemos que hacer un repaso acerca de cuál puede ser esa formación ideal que piensa Lionel Scaloni de cara al primer compromiso sin el mejor de todos los tiempos.

Paralelamente, Scaloni tendrá que reemplazar definitivamente a Nicolás Otamendi y temporalmente a otros nombres propios importantes como, por ejemplo, los de Cuti Romero, Nahuel Molina Lucero, Leandro Paredes y Lautaro Martínez. Algunos jugadores que suelen ser titulares, al menos en los últimos encuentros.

¿Qué prepara Scaloni? Primero, hay que aclarar que los entrenamientos, seguramente, van a dictar algún que otro cambio, por lo que no hay un ciento por ciento de precisión en este repaso, pero sí una idea. Y todo arranca por Dibu Martínez, que habrá que ver si arriesga y juega, porque está convocado pese a que se encuentra diezmado físicamente. En Chelsea no viene teniendo acción, pero habrá que estar atentos.

En el puesto de lateral derecho pasa algo y es que está Gonzalo Montiel, alguien de mucha presencia a lo largo del tiempo en el seleccionado. Pero el nivel de Agustín Giay no es para despreciar, así que creo que el jugador de Palmeiras terminará ganando la disputa. Por otra parte, la zaga central seguramente esté compuesta por Leonardo Balerdi y Lisandro Martínez. Y, por izquierda, Nicolás Tagliafico.

En la mitad de la cancha no sería extraño que podamos ver, por ejemplo, a Exequiel Palacios como volante central. Y tal vez a Alexis Mac Allister. Lo cierto es que Enzo Fernández es una fija. Después, Nico Paz un poco más adelantado, ganándole la pulseada a apellidos que juegan en esa zona, como Franco Mastantuono, Matías Soulé y Giuliano Simeone.

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En lo que es la delantera, más allá de Nico Paz, pasa algo particular: ante la ausencia de Lautaro Martínez y el bajo nivel de Thiago Almada, no sorprendería que Julián Álvarez sea el 9 y esté acompañado por Gianluca Prestianni, de excelente presente en Benfica, donde está manejando un nivel diferencial como extremo izquierdo.

En ese sentido, es curioso cómo, después del percance de Prestianni con Vinícius, la carrera de ambos tuvo giros completamente contrapuestos. Mientras que el argentino la está rompiendo y está siendo uno de los mejores extremos de la temporada, el brasileño decayó olímpicamente al punto de que hoy ni siquiera es titular indiscutido en Real Madrid.