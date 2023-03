La FMS Argentina dejó atrás su cuarta temporada, que tuvo como histórico la consagración de Papo MC, una de las máximas leyendas del freestyle del país. Ante esto, te contamos cuándo comenzará la quinta edición de la liga.

Cabe recordar que todavía no están los 12 competidores confirmados, debido a que tienen que realizarse las dos batalls de play-offs y, entre otras cosas, ver si hay algún retiro o no (el flamante campeón no confirmó su continuidad).

+FMS Argentina: todos los campeones

2018 : Wos

: Wos 2019 : Trueno

: Trueno 2020 / 21 : Stuart

/ : Stuart 2022: Papo

+¿Cuándo comienza la FMS Argentina 2023?

Pese a que no existe un día oficial, sí se confirmó que la quinta temporada de la FMS Argentina tendrá su primera jornada en el mes de junio.

+¿Quiénes ascendieron y quiénes descendieron?

Dybbuk y Jaff serán dos nuevas caras que habrá en la liga, mientras que Tata y Wolf dejarán de formar parte en esta nueva temporada.

Por otra parte, Zaina y Katra deberán disputar los play-offs para seguir en la competencia, ante Mito y Dac, respectivamente.