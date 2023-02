A continuación, te contamos todos los detalles para ver EN VIVO el Argentina vs. Finlandia por Copa Davis.

¿Dónde ver Argentina vs. Finlandia por Copa Davis EN VIVO?

Este sábado 4 y domingo 5 de febrero de 2023, la Argentina de Guillermo Coria visitará a Finlandia por la Copa Davis, en el Espoo Metro Arena en la ciudad de Tapiola. De esta manera, te contamos todos los detalles para ver la serie EN VIVO y EN DIRECTO.

+Equipo argentino

Francisco Cerúndolo (31°)

Pedro Cachín (68°)

Facundo Bagnis (88°)

Máximo González (45° en dobles)

Andrés Molteni (36° en dobles)

+Equipo finlandés

Emil Ruusuvuori (40º)

Otto Virtanen (176º)

Eero Vasa (1069º)

Patrik Nicklas-Salminen (1202º)

Harri Heliovaara (11º en dobles)

+¿Por qué no juega Diego Schwartzman la Copa Davis?

La razón por la que Diego Schwartzman no estará en Finlandia no está oficializada pero todo indica que se debe al irregular momento que está atravesando el ex número ocho del mundo en el circuito. Sin embargo, podría volver en las siguientes series.

+¿Cómo ver Argentina vs. Finlandia en Copa Davis?

La serie, que se sorteará el viernes 3 de febrero, comenzará este sábado, desde las 12.00 (horario argentino), mientras que el domingo hará lo propio de las 08.00 (hora de Argentina).

La transmisión de estos compromisos serán, en exclusiva, por las pantalla de TyC Sports y TyC Sports Play.