Dtoke, uno de los máximos referentes del rap argentino, está organizando hace poco más de seis meses una nueva versión de la Liga Bazooka, evento de batallas escritas. En este sentido, recientemente anunció una fecha la cual tiene un condimento especial: será la primera edición internacional.

Está confirmado que el evento tendrá lugar el próximo jueves 27 de abril a las 20 horas en el Teatro Opera, el cual se encuentra ubicado en la emblemática Calle Corrientes. Las entradas ya se encuentran a la venta.

Es importante señalar que la nueva edición de la Liga Bazooka tendrá 4 cruces: Chili Parker vs. Blon, Stuart vs. Sweet Pain, Brillante vs. C Terrible ypor último Larrix vs. Replik.

+Entradas para la Liga Bazooka 2023: dónde comprarlas

Las entradas para la Liga Bazooka 2023 se pueden conseguir haciendo CLICK ACÁ.

+Cuáles son los precios

Los precios para ver la nueva fecha de la Liga Bazooka van desde $5.000 hasta $8.000 más el cargo de servicio.

LAS MEJORES BARRAS DE LA #LIGABAZOOKA