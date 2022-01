En una final apasionante e histórica, Rafael Nadal venció a Daniil Medvedev en cinco sets y se consagró campeón del Abierto de Australia. El español llegó a su 21° título de Grand Slam y así rompió el récord que compartía con Roger Federer y Novak Djokovic, que ahora lo siguen con 20.

El cierre del primer gran torneo de la temporada también trajo otra fuerte noticia para el mundo del tenis en Latinoamérica. Luis Alfredo Álvarez, uno de los periodistas más prestigiosos de ESPN y quien se desempeña como relator en las coberturas de tenis de la señal, conmovió a todos con una dura confesión sobre su estado de salud.

"Hola a todos, les comparto una nota personal. Días antes de la cobertura del Abierto de Australia fui diagnosticado de cáncer de próstata", manifestó el periodista a través de un video que publicó en sus redes sociales. "Pero el haberme conectado con ustedes a través de las redes sociales me ayudó a aliviar mis tensiones, mis miedos y angustias", agregó.

"Gracias a mis compañeros por ser tan profesionales para poder acompañar en estas dos semanas. Ahora me toca descansar, concentrarme en mi salud, en mi tratamiento y en mi recuperación", señaló Luis. "Y muy pronto estaré no solamente en televisión sino también en las redes sociales, provocándolos como a mí me gusta. Les pido por favor que oren por mí. Bendiciones, los quiero mucho", completó.