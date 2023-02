A partir de hoy, sábado 18 de febrero, el atleta argentino está oficialmente habilitado para volver a competir. Desde Cachi, Salta, habló con Bolavip y anticipó su plan de correr el Campeonato Sudamericano de Maratón, el próximo 19 de marzo en Kourou, Guyana Francesa. “Sólo tomé té de coca. Estoy feliz, siempre creí en esto: soy inocente, yo no me drogué ni lo haría”, dijo.

No lo niega. No lo oculta. Lo admite. Le duele, pero sostiene que no consumió ninguna droga de uso social. José Félix Sánchez estuvo varios meses ante una encrucijada. Acaso, la más angustiante de su vida como deportista. El 18 de septiembre de 2022 sorprendió a propios y ajenos con una actuación para la historia. El atleta de 35 años sacudió los estamentos del atletismo nacional al convertirse en la gran revelación del Maratón de Buenos Aires 2022.

Con 2h16m52s fue el mejor argentino y sexto de la general, solo por detrás de la legión keniana (4) y un chileno. Ese día, hasta ahora su día deportivo más glorioso, Félix Sánchez, como le correspondía minutos después de cruzar la meta, se realizó el test antidopaje de acuerdo al protocolo que exige World Athletics (WA). Todo bajo normas de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) y a través de la Unidad de Integridad Atlética (AIU), cuya función es proteger la integridad del atletismo, incluido el cumplimiento de las obligaciones de WA como adherente al Código Mundial Antidopaje.

Hasta allí, todo fue felicidad. Ese día sintió una bocanada de aire enorme. Ese día sintió que su mamá estaba más cerca que nunca. Ese día pensó que aquel viaje desde Formosa a Avellaneda que había emprendido con más dudas que certezas, al fin, había valido la pena.

Un éxtasis que perduró poco más de dos meses porque, el 20 de noviembre de 2022, lo dejaron mudo cuando, desde su club (FCMax) le comunicaron que su control antidoping había dado positivo de clorhidrato de cocaína y benzoilecgonina, dos de los principales metabolitos de la coca. Por reglamento estaba suspendido provisionalmente (desde el 18 de noviembre de 2022) hasta que la AIU diera su veredicto definitorio.

Por un instante, Félix pensó que todo era una obra macabra, un guión pergeñado por una mente sombría. Sintió miedo, se asustó. Pero no dudó en afirmar (hoy también lo hace) que él no era “un drogadicto”. El dirigente de su club, una de sus personas de más confianza, le preguntó lo básico: “José, decime la verdad, nosotros te vamos a apoyar. Sólo decinos la verdad”. Lacónico, Sánchez alzó la voz y le aseguró: “Yo no me drogué. Yo no me drogo. Lo único que se me ocurre es que sean los tés de coca que tomo hace tiempo”.

Con esa verdad, con su verdad, el atleta decidió iniciar otra batalla. Acaso, la más inesperada. Tenía poco tiempo para enviar su descargo. Lo hizo recién el 16 de diciembre y hace unos días, el 13 de febrero, recibió la respuesta del ente global del atletismo: inocente. Desde ese día, el atleta puede competir. De hecho, podría haber corrido el Maratón de Sevilla (se corre este domingo 19 de febrero), su primer objetivo del año. “Quedó habilitado para volver a competir. La reducción de la sanción es un espaldarazo para Félix. El descargo que envió, en tiempo y forma, fue tenido en cuenta. Queda el antecedente, es como una amonestación, pero, lo más importante, es que con esto quedó en claro su inocencia”, confió a Bola Vip una alta autoridad de la Confederación Argentina de Atletismo (CADA). “Nosotros teníamos que inducir al atleta a cumplir con todos los protocolos, burocracia de por medio, para que le fuera levantada la sanción provisional”, agregó.

Sin chances de competir, Sánchez se refugió la mayor parte del tiempo en los 2300 metros de altitud de Cachi, en Salta. Su plan de correr el Maratón de Sevilla, tal como había decidido luego del batacazo en el Maratón de Buenos Aires, quedó afuera de sus posibilidades. “Yo no tengo que rehabilitarme, no soy un adicto. Fui un salame, tomé té de coca y lo hacía adelante de todos mis compañeros y colegas”, contó Sánchez. En gran medido, es cierto, pecó del desconocimiento básico. Acaso, la parte más compleja para los deportistas: entender cada línea de los reglamentos, estar actualizado de los cambios que, año a año, imponen en cuanto a sustancias prohibidas. “Es un aprendizaje enorme, en todo sentido. Incluso, todo esto me sirvió para entender quién es quién. Mis colegas, por suerte, me creyeron porque me vieron tomando té de coca. Lo hacía en Cachi por los dolores de cabeza, o como digestivo en Buenos Aires. Pero, insisto, no me drogué ni con es ni con nada”, sostuvo.

De aquella notificación al comunicado definitivo:

Días después de recibir la primera notificación no pudo competir en el Campeonato Nacional de Ruta, efectuados en los 10k de San Isidro (se corrió el 27 de noviembre pasado). “Me costó mucho asimilar el golpe. Yo no usé nada para mejorar mi rendimiento. Sí asumo que tomé té de coca la noche anterior al Maratón. Lo hice en Cachi, cada vez que fui”, contó Sánchez. Y sumó: “Me dio alto el porcentaje de benzoilecgonina y el de cocaína muy bajo. Eso tiene que ver porque tomé té de coca. Tomaba un té de coca y salía a entrenar muy fuerte. Lo hice en público, me vio muchas veces David Rodríguez. No lo ocultaba y no lo voy a negar ahora. Es más, una vez hasta lo hice antes de la carrera del Vidriero porque había salido de joda con mis amigos y, como no tenía café, tomé ese té".

La alegría actual de Félix Sánchez, en su lógica, puede emparentarse con aquella que sintió tras el Maratón de Buenos Aires 2022. La misma bocanada de aire volvió a colmar su cuerpo y su alma. "Aprendí con todo esto que la maca no se puede tomar y el tibus terrestre tampoco. Yo no soy un drogadicto y no quiero que me crucifiquen por eso. Los que me conocen y corrieron y entrenaron conmigo saben que me cago a palos siempre, que entreno fuerte. Pero no uso ni drogas de uso social, como la cocaína, ni drogas para mejorar el rendimiento deportivo”, afirmó.

Ahora, con el aval de la CADA, Félix Sánchez espera la aprobación para sumarse el equipo nacional de maratón que el próximo domingo 19 de marzo competirá en el Sudamericano de Kourou, en Guyana Francesa. De ratificarse su pedido, se sumaría al olímpico Luis Molina y a Chiara Mainetti, quienes, hasta ahora, son los dos atletas designados para representar a la Argentina en torneo continental.

Tres meses que pueden ser uno:

Según el informe que la AIU le envió a la CADA -fechado ayer 17 de febrero en Mónaco-y, por consiguiente, al atleta (al que Bolavip tuvo acceso), la suspensión que pesa sobre Sánchez es de tres meses por "infracciones de las normas antidopaje" y que podría reducirse a un mes "si completa satisfactoriamente un Programa de tratamiento de abuso aprobado por la AIU". En su descargo del 16 de diciembre último, el argentino informó que masticó hojas de coca para repeler el mal de montaña que experimentaba por estar en la altura de Cachi, Salta (a unos 2300 metros de altitud). Sobre todo, en la famosa Cuesta del Obispo que forma parte del viaje en automóvil desde el aeripuerto de Salta a la ciudad de destino. Y sumó que la noche previa al Maratón de Buenos Aires tomó té de coca para tratar el malestar estomacal que padecía y que, según notificó, fue causado por el mal de altura durante su estadía y el entrenamiento en Cachi.

Para su definición, la AIU acudió a expertos científicos que confirmaron que los "rastros era compatibles con con el uso de mate de coca y hojas de coca descrito por el atleta". Por ello, el 13 de febrero le confirmaron a Sánchez que el uso indebido había sido "fuera de competencia y no estaba relacionado con el rendimiento deportivo". Por todo esto, según la Regla 10.2.4 del Código Antidopaje, la suspensión es de tres meses por tratarse de la primera infracción de las normas antidopaje del atleta en cuestión. Sin embargo, queda descalificado del Maratón de Buenos Aires "incluida la pérdida de títulos, premios, medallas, premios de puntos y dinero". Con esta sanción, el podio argentino en el Maratón de Buenos Aires 2022 le corresponde al entrerriano Martín Méndez (2h17m19s), como también el premio dinerado, seguido por el jujeño Miguel Maza (2h17m32s) y el chubutense David Rodríguez (2h18m34s).

Ahora, el atleta tiene una oportunidad más para apelar y pedir que la sanción sólo sea de un mes. Una decisión que Sánchez aún no definió.