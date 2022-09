A menos de dos semanas para el Maratón de Buenos Aires 2022, el pasado 9 de se septiembre, se presentó el nuevo circuito para los 42,195km. Los cambios, según informó la organización a cargo de Asociación Ñandú, se debieron a los arreglos y obras que se vienen realizando, en especial sobre la avenida Paseo Colón. De hecho, en sus primeros tramos (aproximadamente hasta el km 12) es similar al que se venía utilizando anteriormente y se modificó a partir del ingreso en la zona céntrica.

De las 2h10m que el keniata Barnabas Kiptum logró en 2017, se pasó, un año dspués, a las 2h05m21s de su compatriota Emanuel Kipkemboi Saina. Pero un año después, en 2019, y con algunas modificaciones, la mejora continuó. Los keniatas Evans Chebet, con 2h05m00s en hombres (el segundo, Reuben Kiprop Kipyego, llegó apenas 19 segundos después) y Rodah Jepkorir, 2h25m46s en damas, demostraron que los cambios de fecha (se pasó de octubre a septiembre) y del circuito fueron las premisas esenciales que sostienen hoy esas mejoras sensibles en los tiempos de carrera de los atletas de elite y también de los amateurs.

Este domingo, cerca de 8500 corredores, desde las 7, iniciarán una nueva edición del Maratón de Buenos Aires. Con largada y llegada en Avenida Figueroa Alcorta y Monroe, la carrera será el epicentro donde los 6.320 hombres y las 2258 mujeres inscriptas buscarán hacer su mejor carrera posible.

En virtud de las potencialidades del circuito que quedaron expuestas con los registros, para Leonardo Malgor, entrenador de varios de los mejores atletas argentinos de ayer y de hoy (Mariano Mastromarino, Marita Peralta, Florencia Borelli y la lista podría ampliarse) dijo: “El Maratón de Buenos Aires nació como el Maratón de la República. Es decir, el Maratón al que todos los que eran corredores de largas distancias añoraban ir a correr y tratar de hacer el mejor tiempo posible. Era venir a Buenos Aires en busca en busca de la distancia olímpica”.

Para Malgor, el paso del tiempo le dio a este maratón una enorme oportunidad dado que “fue creciendo en cantidad y calidad de servicios y llegó y a lo que llegó, con presencias de africanos con un circuito certificado bajo normas internacionales". En su opinión, no hay muchas ciudades en Sudamérica que reúnan las condiciones que tiene Buenos Aires. “Primero, por la fecha. Luego, por el clima. Y por los metros sobre el nivel del mar, entre 7 y 14 metros. Para muchos países de Sudamérica es como correr en una pista de Fórmula 1. Hay ciudades muy importantes de Sudamérica como Cali o Bogotá, en Colombia, San Pablo o Río de Janeiro, en Brasil, donde la humedad y la temperatura no juegan a favor", afirma. Y suma: "En todo eso, Buenos Aires corre con ventaja. Eso, la elite lo tiene en cuenta y la elite arrastra a la masa, a los corredores amateurs, que encuentran en un maratón así beneficios ideales para correr 42km. Para mí, las condiciones de Buenos Aires son las que la han convertido en el gran maratón y medio maratón de Latinoamérica”.

En sintonía, Fernando Díaz Sánchez, entrenador de la Selección argentina y docente, explica: “Hay varios factores que han hecho de Buenos Aires el mejor circuito de Latinoamérica. El circuito se ha modificado varias veces. Desde 2019 encontró su mejor recorrido con las 2h05m en la punta. Una de las principales razones es la fecha. Pasó de octubre a septiembre por las altas temperaturas que tuvo en varias ediciones. Ese cambio la potenció y la mejoró. Luego, el circuito llano que tiene la hacen ideal para buscar marcas”.

Sin embargo, el doble atleta olímpico Javier Carriqueo ofrece otro punto de vista. “No me parece un circuito rápido. Creo que es el peor en comparación, por ejemplo, con Valencia o Sevilla. Ni hablar Berlín. Tiene muchas subidas y bajadas cortitas. Realmente no sé cómo se logran las marcas que se logran en Buenos Aires”. Para el atleta que compitió en Beijing 2008 y Londres 2012, “la mejora está en la tecnología en las zapatillas con carbono”. Carriqueo afirma que no le encuentra otra explicación. “A eso se le sumaron un buen grupo de atletas con ganas de correr fuerte porque, en mi opinión no es un circuito rápido, sino que es trabado. Creo que el gran acierto fue el cambio de fecha. Eso sí es un punto a favor, al tenerlo más próximo al invierno”, sostiene.

Por último, Rodrigo Peláez, el responsable de tallar desde chico a Eulalio Muñoz, olímpico en maratón en Tokio 2020 y tercera mejor marca histórica de la Argentina, “el Maratón de Buenos Aires es un circuito ideal -cuenta- para bajar marcas porque es llano y porque se demostró que se puede correr fuerte”. En su opinión, a un circuito como el de Buenos Aires le sumaron un plus que eleva el statu quo. “Además, a eso hay que agregarle algo fundamental: el nivel de atletas que vienen tanto al Medio Maratón como al Maratón. Si no hay viento y las condiciones climáticas son buenas sin humedad alta, son dos carreras en las que se puede correr muy fuerte”.

Las opiniones de Malgor, Díaz Sánchez, Carriqueo y Peláez tienen su peso y lógico. Los cuatro sustentan sus palabras con hechos concretos y visibles, casi palpables. Atletas y ex atletas, entrenadores. Todos, a su tiempo y espacio, formadores y motorizadores del actual momento del atletismo argentino.

La mesa está servida. Llegó el momento de correr...

La elite, presente:

La lista de corredores de elite estará encabezada por los keniatas Victor Kipchirchir (su mejor marca es 2h07m39s al ganar el prestigioso maratón de Valencia 2016), Edwin Kibet Kiptoo (2h10m17s en Madrid 2019), Victor Kiplimo (2h10m56s en Porto 2019), el argentino Eulalio Muñoz (2h09m59s en Valencia 2020) y el chileno Matías Silva (2h14m52s en Sevilla 2022).

Mientras que, entre las mujeres, se destacan la etíope Kasu Bitew Lemeneh (2h26m18s en Madrid 2022) y las keniatas Rodah Jepkorir Tanui (la ganadora del Maratón de Buenos Aires 2019 que fijó el récord del circuito con 2h25m46s), Sharon Jemurai Cherop (2h22m28s en Berlín 2013) y Emily Chebet Kipchumba (2h29m58s en Eldoret 2022).Además de Coco Muñoz, también correrán los argentinos Martín Méndez (2h16m42s en Buenos Aires 2019), Alan Niestroj (debuta en la distancia tras hacer una brillante Media Maratón de Buenos Aires, con 1h04m35s), David Rodríguez (2h21m54s en Buenos Aires 2021) y María Luján Urrutia (2h39m39s en Hamburgo 2017).